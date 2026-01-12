Netflix zasypuje premierami. Thriller i kryminał hitami tygodnia

W tym tygodniu na Netflix zadebiutuje aż 12 nowych tytułów. Widzów czeka sporo kontynuacji ulubionych serii, ale też wyczekiwanych premier. Wśród nich pojawią się dwie perełki – kryminał, będący adaptacją powieści „Tajemnica Siedmiu Zegarów” Aghaty Christie, którego twórcą jest Chris Chibnall, odpowiedzialny za kultowy serial „Broadchurch”, oraz thriller o policjantach z Miami, w którym powraca znany i ukochany duet Ben Affleck i Matt Damon, w głównych rolach. Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości i nie przegapcie doskonałych premier.

Netflix stawia na mroczne historie. Nowości tygodnia pod znakiem sensacji

„Gimbap i Onigiri”



Studentka koreańskiej szkoły animacji poszukująca domu w Japonii nawiązuje kontakt z pracownikiem pracującym na pół etatu za pośrednictwem własnoręcznie robionego onigiri, co prowadzi do romansu.

Premiera: 12/01/2026



„The Boyfriend”, 2. sezon



Po owianym letnią bryzą pierwszym sezonie w nadmorskim domu Green Room akcja dramatycznie przenosi się na śnieżną wyspę Hokkaido. W drugim sezonie dziesięciu mężczyzn z różnych środowisk zmierzy się ze swoimi uczuciami w świecie bieli. Nieoczekiwane spotkania, ciche nieporozumienia i chwile, w których zacierają się granice między miłością i przyjaźnią, przybliżają każdego z nich do poszukiwanej odpowiedzi.

Premiera: 13/01/2026



„Bliźniacy”



Wielki eksperyment genetyczny kończy się kompletnym fiaskiem, kiedy na świat przychodzą dwaj zupełnie niepodobni do siebie bliźniacy. Rozdzieleni jako niemowlęta, spotykają się po latach: Julius (Arnold Schwarzenegger), dobrze wykształcony, rosły osiłek o wielkim sercu i Vicent (Danny DeVito), mizernej postury cwaniaczek z ogromną słabością do kobiet i pieniędzy. Ścigani przez bandytów bracia wyruszają w pełną przygód podróż, aby odnaleźć swoją matkę, a przy okazji poznać się trochę bliżej.

Premiera: 14/01/2026



„Królowa flow”, 3. sezon



Siedemnaście lat po tym, jak niesłusznie trafiła do więzienia, pewna utalentowana autorka piosenek szuka zemsty na tych, którzy zszargali jej reputację i zabili najbliższych.

Premiera: 14/01/2026



„Love Through a Prism”



Londyn, początek XX wieku. Japońska studentka, która w angielskiej stolicy ma zgłębiać tajniki świata sztuki, przecina ścieżki z młodym, utalentowanym arystokratą. Nowy serial animowany „Love Through a Prism”, którego premiera odbędzie się 15 stycznia 2026 r. tylko w Netfliksie, to historia międzykulturowego uczucia rozkwitającego na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych w mieście.

Premiera: 15/01/2026



„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa — mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

Premiera: 15/01/2026



„The Upshaws”, 7. sezon



Bennie Upshaw (Mike Epps), głowa czarnej robotniczej rodziny z Indianapolis, to czarujący mechanik, który zawsze ma dobre intencje, ale często pakuje się w kłopoty. Bennie próbuje wieść normalne życie z rodziną, na którą składają się żona Regina (Kim Fields), ich dwie młode córki (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine) i pierworodny syn (Jermelle Simon), nastoletni syn (Diamond Lyons) będący owocem romansu z inną kobietą (Gabrielle Dennis) oraz zgryźliwa szwagierka (Wanda Sykes). Żaden z jej członków nie zna recepty na sukces, jednak każdy z nich mierzy wysoko. W najnowszej części ta barwna rodzina z uśmiechem przyjmuje blaski i cienie życia na jego wielu płaszczyznach, czerpiąc siłę z miłości.

Premiera: 15/01/2026



„Miłość i strata”



Kemal, filar rodziny lichwiarzy, konfrontuje się ze scenarzystką i właścicielką restauracji Afife w sprawie długu. Ta konfrontacja pogrąża ich w emocjach, których się nie spodziewali; szybko uświadamiają sobie, że miłość i honor nie mają nic wspólnego z tym, w co kiedyś wierzyli.

Premiera: 15/01/2026



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe — i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

Premiera: 16/01/2026



„Jak przetłumaczyć miłość?”



„Jak przetłumaczyć miłość?” to nieprzewidywalna komedia romantyczna o wielojęzycznym tłumaczu Joo Ho-jinie, który dostaje zlecenie pracy dla światowej sławy celebrytki — Cha Mu-hee.

Premiera: 16/01/2026



„Od dzisiaj jestem człowiekiem”



Eun Ho, gumiho z dziewięcioma ogonami, celebruje swoją wieczną młodość i unika ludzkich doświadczeń. Kang Si Yeol, odnoszący sukcesy piłkarz, wiedzie idealne życie, dopóki Eun Ho nie pojawia się, niespodziewanie zmieniając bieg jego życia.

Premiera: 16/01/2026



„Zabawy z piłką”



Pracownicy oraz klienci zadłużonej finansowo siłowni walczą na turnieju gry w zbijaka. Wygrana zawodów pozwoli właścicielowi spłacić dług i ocalić interes przed bankructwem.

Premiera: 16/01/2026

