4 nowe serialowe hity na Disney+. Ludzie mają na ich punkcie bzika

Na Disney+ furorę robią obecnie cztery tytuły. Dwa z nich wyszły spod ręki jednego twórcy i mówi o nich już cały świat. Kolejna, dystopina produkcja, wróciła z drugim sezonem i ponownie przyciągnęła setki tysięcy ludzi na platformę. Czwarty tytuł to thriller, od którego widzowie nie mogą się oderwać. Sprawdź, jakie produkcje trendują obecnie w sieci i bądź na czasie.

Teraz wszyscy oglądają te 4 seriale. Polacy też oszaleli na ich punkcie

4. „Watching you”

Bohaterką serialu jest szukająca w życiu wrażeń ratowniczka medyczna Lina Phillips. Któregoś wieczoru jedna nierozważna decyzja wywraca jej życie do góry nogami. Chociaż Lina jest zaręczona z Cainem, przypadkowe spotkanie z tajemniczym Danem rozpala w niej pożądanie i prowadzi do wspólnej namiętnej nocy. Następnego dnia okazuje się jednak, że jej przygodę ktoś nagrał dzięki ukrytej kamerze i teraz szantażuje ją upublicznieniem filmiku. Lina podejrzewa jednego z przyjaciół, do którego należy mieszkanie pełne kamer, oraz jego wyjątkowo ambitną i skłonną do flirtów żonę Clare. Z pomocą serdecznej przyjaciółki Tess oraz maniaka komputerowego Glenna Lina poszukuje szantażysty, licząc, że znajdzie go, nim jej sekret wyjdzie na jaw. Cain odkrywa jej zdradę, niesłusznie zakłada jednak, że kochankiem Liny jest jego najlepszy przyjaciel. Wszystkie dowody wskazują na Axela. Lina konfrontuje się z nim, a następnego dnia Axel zostaje znaleziony martwy. Lina jest przekonana, że pozbyła się szantażysty. Ma jednak wyrzuty sumienia, bo zakłada, że Axel popełnił samobójstwo z powodu jej oskarżeń. Tymczasem Cain zostaje oskarżony o zabójstwo i aresztowany, choć zapewnia o swojej niewinności. Kilka miesięcy później Lina odnajduje spokój w ramionach Dana. Przypadkowe spotkanie prowadzi jednak do przerażających odkryć z jego przeszłości – Dan okazuje się podglądaczem, szantażystą i zabójcą Axela. Lina musi walczyć o życie, wolność Caina i sprawiedliwość.

3. „The Beauty”

Świat wielkiej mody pogrąża się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) zostają wysłani do Paryża, aby odkryć co stoi za tajemniczą śmiercią modelek. Podczas zgłębiania sprawy natrafiają na przenoszony drogą płciową wirus, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Jednak piękno, które ze sobą niesie ma równie poważne konsekwencje. Agenci przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, aby powstrzymać czyhające zagrożenie. Trop prowadzi agentów prosto do technologicznego bilionera (Ashton Kutcher), który stworzył tajemniczy lek o nazwie „The Beauty”. Biznesmen zrobi wszystko, by chronić swoje imperium i nie dopuścić do jego upadku.

2. „Paradise”

Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.

1. „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

Historia burzliwego romansu i głośnego małżeństwa jednej z najsłynniejszych par XX wieku. To pierwsza odsłona antologii Ryana Murphy'ego „Love Story”, inspirowana książką Elizabeth Beller „Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. On – amerykański książę, który dorastał na oczach całego narodu. Z chłopca stał się ulubieńcem mediów i najbardziej pożądanym kawalerem w kraju. Ona – niezależna ikona stylu, która sama zapracowała na swój sukces. Zaczynała jako asystentka sprzedaży, by zostać dyrektorką w firmie Calvin Klein i zaufaną powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło.

