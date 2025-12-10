Najlepsze seriale oryginalne HBO Max. Za tym możemy zatęsknić

W piątek 5 grudnia Netflix ogłosił zawarcie umowy na przejęcie studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros Discovery wraz z działalnością streamingową. Wartość transakcji ustalono na 72 mld dol., co czyni ją jedną z największych operacji w historii współczesnej branży rozrywkowej. Według planów, umowa zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale 2026 roku. Gdy świat streamingu przechodzi poważne zmiany, wielu zastanawia się — co dalej z serialami HBO Max, które kochamy?

Choć Netflix ogłaszał w komunikacie rozesłanym do swoich subskrybentów, że na ten moment nic się zmienia, a oba serwisy rozrywkowe będą działać osobno, fani przejmowanej platformy mają masę pytań: czy HBO Max zniknie? Czy znikną nasze ulubione seriale i filmy? I co z nowymi produkcjami, które dopiero mają się pojawić?

Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój wydarzeń. W tym czasie możemy sobie przypomnieć seriale oryginalne HBO Max, za które najbardziej cenimy tę platformę. Oto prawie 40 najwyżej ocenianych i ukochanych przez widzów produkcji serwisu.

Najlepsze seriale oryginalne HBO Max. Za nie widzowie kochają platformę

„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Sukcesja”



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



„Wielkie kłamstewka”



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



„Młody papież”



Lenny Belardo przyjmuje imię Piusa XIII i zostaje pierwszym amerykańskim papieżem w historii kościoła.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Pingwin”



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Rzym”



Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu.



„Olive Kitteridge”



Obraz dorosłego życia nauczycielki z małego miasteczka.



„Pacyfik”



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Terapia”



Dr Paul Weston jest terapeutą w średnim wieku. Problemy, wątpliwości i kryzysy pacjentów przeplatają się z jego własnymi.



„To wiem na pewno”



Dwie równoległe historie życia braci bliźniaków.



„Westworld”



Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, który zamieszkany jest przez posiadające sztuczną inteligencję tzw. "hosty".



„Euforia”



Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Telewizyjna adaptacja filmu Ingmara Bergmana o rozpadającym się małżeństwie.



„Newsroom”



Pracownicy odpowiedzialni za produkcję programu z wiadomościami oraz prezenter tychże próbują podwyższyć oglądalność i zająć większy rynek odbiorców.



„Bez tajemnic”



Psychoterapeuta Andrzej Wolski pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Biały Lotos”



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Seks w wielkim mieście”



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.



„Pakt”



Dziennikarz Piotr Grodecki odkrywa spisek na wysoką skalę, a sprawa jest bardziej zawiła, niż myślał.



„Mildred Pierce”



Rozwiedziona i samotna matka Mildred Pierce decyduje się otworzyć restaurację.



„Gentleman Jack”



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Pustkowie”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Ród Smoka”



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest "Gra o tron".



„Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



„Dziewczyny”



Perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość.



„Od nowa”



