Najlepsze miniseriale 2025 roku według Polaków. Nasz ranking 36 tytułów

Rok 2025 okazał się wyjątkowo mocny dla miłośników miniseriali, a polscy widzowie mieli w czym wybierać. Platformy streamingowe postawiły na krótsze, zamknięte historie, które pozwalają obejrzeć całość w kilka wieczorów, bez konieczności śledzenia wielosezonowych produkcji. Efektem były ogromne zainteresowanie, wysokie oceny i intensywne dyskusje w mediach społecznościowych.

Prezentujemy nasz ranking 36 najwyżej ocenianych i najchętniej oglądanych przez Polaków miniseriali 2025 roku. Zestawienie powstało na podstawie analizy preferencji widzów – uwzględniliśmy popularność tytułów i przypisane im oceny. To nie jest globalne podsumowanie, lecz ranking odzwierciedlający realne gusta polskiej publiczności.

Najwięcej tytułów pochodzi oczywiście z Netfliksa, który wciąż dominuje na rynku i regularnie dostarcza głośne miniseriale kryminalne, dramatyczne i thrillery psychologiczne. Mocną reprezentację mają jednak także HBO Max, Disney+, Prime Video oraz inne serwisy. W rankingu znalazły się zarówno produkcje międzynarodowe, jak i tytuły, które szczególnie trafiły w polską wrażliwość – poruszające aktualne tematy społeczne, historie oparte na faktach czy mroczne opowieści z wyrazistymi bohaterami. Oto, co w 2025 roku masowo oglądali Polacy i co – według nich – warte było uwagi.

Krótkie, ale wciągające. Najwyżej oceniane miniseriale 2025 roku według Polaków

„Sprawa Amandy Knox”



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.



„Palec na spuście”



Kiedy nielegalna broń zalewa Koreę Południową, zdeterminowany policjant i jego tajemniczy partner łączą siły, aby powstrzymać chaos, który ogarnął kraj.



„Zero litości”



Były przestępca, który odciął się od swojego gangu, powraca, aby odkryć prawdę o śmierci brata, wkraczając tym samym na ścieżkę bezlitosnej zemsty.



„Amerykańska obława: O.J. Simpson”



Biały bronco. Rękawiczki. Proces stulecia. Oto serial dokumentalny poświęcony szokującemu morderstwu, które stało się częścią kultury.



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.



„Amerykańska obława: Osama Bin Laden”



Serial dokumentalny, zawierający rzadkie materiały filmowe i wywiady z osobami z CIA, prezentuje niesamowitą obławę na Osamę bin Ladena.



„Śmierć od pioruna”



Historia Jamesa Garfielda, który z nikogo stał się 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych i Charlesa Guiteau, który go zabił.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„Dwa groby”



Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.



Kadr z serialu „Lazarus”



Serial opowiada historię mężczyzny (Sam Claflin), który wraca do domu po samobójstwie ojca (Bill Nighy) i zaczyna doświadczać niepokojących, niewyjaśnialnych zdarzeń. Wkrótce zostaje uwikłany w serię nierozwiązanych spraw morderstw, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnicę śmierci ojca oraz morderstwa swojej siostry sprzed 25 lat.



„Łowca nagród”



Zamordowany łowca nagród Hub Halloran zostaje wskrzeszony przez diabła, by łapać i odsyłać demony, które uciekły z piekielnego więzienia. Ścigając te demony z pomocą i na...



„Ocaleni”



Piętnaście lat temu śmierć trojga młodych ludzi rozdarła serca mieszkańców sennego nadmorskiego miasteczka. Teraz tajemniczy zgon młodej kobiety przywołuje przeszłość.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Kryształowa kukułka”



Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.



„Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito”



Jak wyglądały ostatnie dni życia Gabby Petito? W tym serialu o prawdziwej zbrodni jej bliscy ujawniają nieznaną historię tragicznego morderstwa.



„Wódz wojownik”



Opowieść o zjednoczeniu Hawajów podąża śladami Ka'iany, który dołącza do krwawej kampanii, by zjednoczyć walczące ze sobą królestwa i uchronić je przed kolonizacją.



„Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Katastrofa lotu Pan Am 103 z 21 grudnia 1988 roku, w której zginęło 259 pasażerów i 11 mieszkańców Lockerbie. Dr Jim Swire, po stracie córki, walczy o prawdę i sprawiedliwość, odkrywając mroczne aspekty systemu.



„Ścieżki na daleką północ”



To adaptacja niezwykłej książki laureata Nagrody Bookera Richarda Flanagana. To nie tylko ponadczasowa historia miłosna, ale także dogłębne studium postaci głównego bohatera, niezwykły opis obu stron wojennego konfliktu, a także szczery portret małżeństwa o wieloletnim stażu.



„Kwestia seksu i śmierci”



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



„Lepsza siostra”



Chloe radzi sobie z życiem u boku męża Adama i syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky zmaga się z uzależnieniem. Morderstwo męża ujawnia długo skrywane rodzinne sekrety, wstrząsając ich światem.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Porządna amerykańska rodzina”



Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie chronią swoją rodzinę przed córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość, w starciu, które ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.



„Rezydencja”



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Syreny”



Roztrzepana kelnerka, zmartwiona zbyt bliską relacją siostry z jej szefową miliarderką, szuka odpowiedzi w luksusowej posiadłości nad morzem.



„Black Rabbit”



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.



„Bestia we mnie”



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



„Dzień zero”



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Cassandra”



Rodzina wprowadza się do starodawnego inteligentnego domu i odkrywa, że kontroluje go wirtualna asystentka, która zrobi wszystko, aby ich w nim zatrzymać.



„Heweliusz”



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.Czytaj też:

