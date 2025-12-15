9 seriali, które właśnie wystrzeliły na Netflix i HBO Max. Trendy po weekendzie

Po minionym weekendzie widzowie jasno dali znać, co ogląda się teraz najchętniej. Listy popularności na platformach streamingowych wyraźnie się przetasowały, a kilka nowości błyskawicznie wskoczyło do czołówki najchętniej wybieranych tytułów. Jeśli szukasz świeżych seriali, które właśnie podbijają rankingi i media społecznościowe, dobrze trafiłeś — oto zestawienie produkcji, o których mówi się najgłośniej. Wśród nich znajdziesz 6 hitów z Netflixa oraz 3 perełki z HBO Max, które idealnie sprawdzą się na najbliższe wieczory.

Streaming po weekendzie: 6 hitów na Netflix, 3 perełki na HBO Max

„Krwawe Wybrzeże” (Netflix)



Brutalne gangi narkotykowe walczą o przejęcie Marsylii. Twardy policjant i jego lojalny zespół biorą sprawy w swoje ręce.



„Odrzuceni” (Netflix)



Terytorium Waszyngtonu, połowa XIX wieku. Dwie rodziny – biedna i bogata – na czele których stoją silne kobiety, walczą o władzę na rubieżach Ameryki, gdzie nie sięga władza.



„Wypadek” (Netflix)



Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.



„Facet na święta” (Netflix)



Zmęczona uszczypliwymi komentarzami rodziny wieczna singielka Johanne postanawia szybko znaleźć partnera, którego mogłaby zabrać do domu na święta.



„Miasto cieni” (Netflix)



Na fasadzie La Pedrery pojawia się spalone ciało. Inspektorzy Milo Malart i Rebeka Garrido próbują odnaleźć sprawcę zbrodni.



„Człowiek kontra dziecko” (Netflix)



Nadchodzą święta. Nieporadny ojciec próbuje radzić sobie z doglądaniem eleganckiego penthouse'u i z nieoczekiwanym problemem - opieką nad zagubionym dzieckiem.



„Jasmine” (HBO Max)



Jasmina pracuje jako eskortka, by zapewnić lepsze życie sobie i Tufanowi oraz dostać się na listę do przeszczepu serca.



„Georgie i Mandy wzięli ślub” (HBO Max)



Losy Georgiego i Mandy, którzy tworzą rodzinę w Teksasie, stawiając czoła wyzwaniom dorosłości, rodzicielstwa i małżeństwa.



„Intrygantka” (HBO Max)



Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych. Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! W tym tygodniu wpadają same perełkiCzytaj też:

Nowości na HBO Max i Netflix na weekend. To wpadło w ostatnich dniach