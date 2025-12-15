Zatrzęsienie nowości na Netflix! W tym tygodniu wpadają same perełki

W tym tygodniu na platformie Netflix nie zabraknie dobrych nowości. Już od dziś obejrzycie między innymi mocny dramat sprzed kilku lat z główną rolą Willa Smitha. Listę dzisiejszych premier dopełni też wysoko oceniany film akcji z DevemPatelem i Hugh Jackmanem czy nowiutki serialowy thriller, prosto z USA. Już jutro w serwisie zadebiutuje nowy sezon uwielbianego programu kulinarnego – jednej z najwyżej ocenianych produkcji na Netflix na świecie. W kolejnych dniach pojawią się też nowe formaty, w tym dokument o zbrodni, która wstrząsnęła Monako czy program, który poprowadzi ulubieniec widzów, znany z „Jak poznałem waszą matkę?” czy „Zaginionej dziewczyny” czyli Neil Patrick Harris. Pod koniec tygodnia z nowym sezonem wróci uwielbiana „Emily w Paryżu”, której towarzyszyć będą inne nowe seriale oraz hollywoodzkie klasyki. Sprawdźcie pełną listę nowości na Netflix i nie przegapcie dobrych premier tego tygodnia.

17 nowości w tym tygodniu na Netflix. Trudno się będzie oderwać

„Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.

Premiera: 15 grudnia



„Chappie”



Troje gangsterów kradnie policyjnego androida, by wykorzystać go do swoich celów.

Premiera: 15 grudnia



„The Hunting Wives”



Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

Premiera: 15 grudnia



„Kulinarna walka klas”, 2. sezon



Kulinarna walka klas 100 kucharzy, w której ukryci mistrzowie (czarne łyżki) rzucają wyzwanie znanym szefom (białe łyżki) w rywalizacji o miano najlepszego kucharza w Korei.

Premiera: 16 grudnia



„Morderstwo w Monako”



Monako, rok 1999. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie umiera w swoim penthousie. Ten dokument opowiada o tajemniczym morderstwie bankiera miliardera Edmonda Safry.

Premiera: 17 grudnia



„Co jest w pudełku?”



Ogromne pudła skrywają niesamowite nagrody, szalone niespodzianki i zaskakujące zwroty akcji w pełnym emocji teleturnieju, w którym liczą się spryt, strategia i wytrzymałość. Pary uczestników stają do rywalizacji w dynamicznych i wciągających rundach, próbując jak najszybciej odgadnąć, co znajduje się w każdym pudełku. Ale zdobycie nagrody to dopiero początek. Z czasem pojawiają się niespodziewane sojusze i nieprzewidywalne zmiany, dlatego tylko ci, którzy mają świetny instynkt – i odrobinę szczęścia – będą w stanie zachować nagrody i sięgnąć po zwycięstwo.



Premiera: 17 grudnia





„Opiekun moich dzieci”, 3. sezon



Jimena próbuje prowadzić uporządkowane życie. Ale z trójką dzieci, wyścigiem o fotel prezesa firmy i problemami z (prawie) byłym mężem ma pełne ręce roboty. Niespodziewanie okazuje się, że przypadkiem spotkany uroczy farmer Gaby jest świetnym opiekunem jej dzieci. W dodatku — równie nieoczekiwanie — Gabriel i Jimena zakochują się w sobie, nie zważając na stereotypy dotyczące ról płci.

Premiera: 17 grudnia





„10DANCE”



Shinya Suzuki (Ryoma Takeuchi) jest japońskim mistrzem tańców latynoskich, a Shinya Sugiki (Keita Machida) — japońskim mistrzem tańców standardowych i drugim na świecie tancerzem w tej kategorii. Często porównuje się ich do siebie z powodu identycznych nazwisk, co irytuje ambitnego Suzukiego. Pewnego dnia Suzuki otrzymuje od Sugikiego zaskakującą propozycję — mają wspólnie wystąpić na turnieju 10 tańców, w którym najlepsi tancerze wykonują pięć tańców latynoamerykańskich i pięć tańców standardowych. Suzuki wie, że nie będzie to łatwe, dlatego początkowo odrzuca ofertę Sugikiego, który chce, aby każdy z nich nauczył tego drugiego swojego stylu, i marzy o wspólnym występie przed międzynarodową publicznością. Ostatecznie zaczepność Sugikiego budzi jednak w Suzukim ducha rywalizacji i skłania go do niechętnego zaakceptowania nietypowej propozycji. Podczas codziennych lekcji dochodzi do starć charakterów, ale w miarę upływu czasu mężczyźni zbliżają się do siebie. Wkrótce Suzuki orientuje się, że czuje do Sugikiego coś więcej.

Premiera: 18 grudnia



„Emily w Paryżu”, sezon 5.



Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

Premiera: 18 grudnia



„1975: Rok, który zmienił Amerykę”



W 1975 roku Ameryką wstrząsnęły społeczne i polityczne wydarzenia. Filmowcy przekształcili ten chaos w sztukę. Ten dokument pokazuje, jak burzliwa epoka dała początek kultowym filmom, takim jak „Taksówkarz”, „Lot nad kukułczym gniazdem” i „Sieć”.

Premiera: 19 grudnia





„Wielka powódź”



Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią.

Premiera: 19 grudnia





„Bohaterowie potrzebni od zaraz”



Gdy psychoanalityk Mariano (Luis Gerardo Méndez) zostaje uznany za winnego spowodowania wypadku, sąd skazuje go na udzielanie terapii przygnębionemu policjantowi (Memo Villegas), który próbuje poradzić sobie z niewiernością żony. To, co zaczyna się jako mobilna sesja terapeutyczna, szybko przeradza się w serię niebezpiecznych przygód, gdy obaj odkrywają kryminalny spisek wystawiający na próbę ich odwagę… i przyjaźń.

Premiera: 19 grudnia



„Top Gun”



Uczniowie elitarnej jednostki lotniczej, Maverick i Tom Kasansky, rywalizują o tytuł najlepszego pilota.

Premiera: 19 grudnia



„Wątpliwość”



Kierująca katolicką szkołą zakonnica oskarża księdza o niestosowne kontakty z uczniem. Nie mając dowodów, opiera się wyłącznie na własnym przeczuciu.

Premiera: 19 grudnia



„Grinch: Świąt nie będzie”



W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.

Premiera: 19 grudnia



„Jake Paul vs. Anthony Joshua”



Epickie starcie pomiędzy największym rewolucjonistą świata boksu, międzynarodową supergwiazdą i zawodnikiem sklasyfikowanym na 14. miejscu rankingu WBA wagi junior ciężkiejJakiem „El Gallo de Dorado” Paulem (12–1, 7 KO) a dwukrotnym zunifikowanym mistrzem świata WBO, WBA i IBF w wadze ciężkiej, złotym medalistą olimpijskim i mistrzem nokautów, Anthonym „AJ” Joshuą (28–4, 25 KO). Jake vs. Joshua: Judgment Day będzie sankcjonowaną, zawodową walką w wadze ciężkiej, rozgrywaną przez 8 rund po trzy minuty, w rękawicach 10-uncjowych. Pojedynek odbędzie się w piątek, 19 grudnia w Kaseya Center w Miami na Florydzie i będzie transmitowany na żywo na całym świecie – tylko w Netflixie, bez dodatkowych opłat dla jego ponad 300 milionów abonentów.

Premiera: 20 grudnia



„The Blackening”



Grupa przyjaciół ze studiów spotyka się po latach, by wspólnie spędzić weekend. Gdy światła nagle gasną, znajdują ukryty pokój, a w nim planszówkę, która zmusza ich do zagrania.

