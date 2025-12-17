Jest zwiastun mocnego polskiego serialu „Niebo. Rok w piekle” od HBO Max. To opowieść o sekcie i na faktach

Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera „Niebo. Pięć lat w sekcie” jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, za zdjęcia Tomasz Augustynek, zaś za montaż Piotr Kmiecik. „Niebo. Rok w piekle” to sześcioodcinkowy dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. Historia opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty.

„Niebo. Rok w piekle” – nowy serial o sekcie na HBO Max. Polska produkcja zadebiutuje na dniach

Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową „Niebo”. Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.

Serial pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin. „Niebo. Rok w piekle”. to historia o pragnieniu dobra, które przeradza się w zło, oraz o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo okazuje się jednak piekłem. Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Produkcja inspirowana jest książką „Niebo. Pięć lat w sekcie” Sebastiana Kellera. Autor opisuje w niej traumę, która odcisnęła piętno na całym jego życiu, i trwającą latami walkę o siebie. Pod koniec listopada nakładem Wydawnictwa Otwartego wydane zostało nowe wydanie książki. Znajdują się tam wspomnienia Sebastiana Kellera – uzupełnione o refleksje i fakty, które okazały się ważne dla rzetelnej oceny wydarzeń sprzed lat, oraz przedmowę doktor Agnieszki Bukowskiej, socjolożki i badaczki sekt. To wstrząsająca relacja człowieka, który spędził kilka lat w sekcie. Ucieczka z Nieba była dopiero początkiem jego trudnej drogi do odzyskania wolności i własnej tożsamości.

Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu „Niebo. Rok w piekle” wystąpią: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Puślednik, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Malecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus.

6-odcinkowa produkcja zadebiutuje w serwisie HBO Max w piątek 26 grudnia.

Czytaj też:

Mąż zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej: Wszystkie wspomnienia zapieczętowałem na 30 latCzytaj też:

9 seriali, które właśnie wystrzeliły na Netflix i HBO Max. Trendy po weekendzie