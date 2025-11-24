SkyShowtime imponuje nowościami. To robi wrażenie

Zacznijmy od klasyków, które będą idealne na świąteczny czas. W serwisie już niebawem zadebiutują hollywoodzkie hity: Tom Cruise jako agent Ethan Hunt w pełnym zwrotów akcji filmie „Mission: Impossible – The Final Reckoning” (17 grudnia), zapierająca dech w piersiach superprodukcja „Jak wytresować smoka” (12 stycznia), komedia sensacyjna „Naga broń” z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson (19 lutego) oraz hit dla całej rodziny „Smerfy Wielki Film” (26 lutego).

Dwie serialowe nowości, a jedna z Michelle Pfeiffer

Wyłącznie w SkyShowtime będzie można obejrzeć najnowszy spin-off Yellowstone –„Marshals: historia z Yellowstone”, stworzony przez nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. W serialu śledzimy losy Kayce’a Duttona (Luke Grimes), który dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals. To jednak nie koniec – do serwisu trafią również inne długo wyczekiwane produkcje Sheridana, w tym: „Dutton Ranch” (tytuł roboczy) z Kelly Reilly i Cole’em Hauserem grającymi Beth Dutton i Ripa Wheelera, w towarzystwie Eda Harrisa i pięciokrotnie nominowanej do Oscara Annette Bening, a także serial „The Madison”, w którym u boku Kurta Russella występuje zdobywczyni Złotego Globu Michelle Pfeiffer.

Wracają klasyki, w tym „Strefa gangsterów”!

Już niedługo pojawią się również nowe sezony kultowych seriali w gwiazdorskiej obsadzie. Ponownie zobaczymy zdobywcę Złotego Globu Michaela C. Halla w drugim sezonie „Dexter: Zmartwychwstanie”. W trzecim sezonie thrillera szpiegowskiego Lioness znów spotkają się nominowane do Oscara Zoe Saldaña i Nicole Kidman. Natomiast w drugim sezonie gangsterskiego hitu „Strefa gangsterów”, wyprodukowanego przez Guya Ritchiego, w główne role ponownie wcielą się Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren. W kolejnym, drugim sezonie thrillera szpiegowskiego „Agencja: Służba Wywiadu” zobaczymy nominowanego do Oscara Michaela Fassbendera i Jeffreya Wrighta oraz Jodie Turner-Smith, do których dołączy laureat Złotego Globu Richard Gere. A Sylvester Stallone ponownie wystąpi w roli Dwighta „Generała” Manfrediego w wyczekiwanym czwartym sezonie Tulsa King.

Powróci również Ella Purnell, wcielająca się w mroczną outsiderkę Rhiannon Lewis w drugim sezonie thrillera psychologicznego z elementami czarnej komedii „Złotko”. Fani będą mogli też ponownie wyruszyć w podróż na U.S.S. Enterprise w ramach czwartego sezonu „Star Trek: Nieznane nowe światy”, a także obejrzeć zupełnie nowy serial „Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty”, z laureatką Oscara Holly Hunter i nominowanym do tej nagrody Paulem Giamatti. W produkcji będzie można śledzić losy młodych kadetów rozpoczynających swoją przygodę w Akademii Gwiezdnej Floty.

To obejrzycie tylko na SkyShowtime. Tytuły, których dawno nie było!

W SkyShowtime już wkrótce pojawią się też seriale, których nie można przegapić. Będą to zarówno nowe produkcje, jak i seriale dostępne wyłącznie w tym serwisie. Wśród nich znajdą się komediowo-dramatyczny „All In” oraz dramat kostiumowy „Amadeus” z udziałem laureata nagrody BAFTA i nominowanego do Emmy Willa Sharpe’a oraz nominowanego do nagrody BAFTA i Złotego Globu Paula Bettany’ego.

Widzowie mogą też szykować się na emocjonujące thrillery szpiegowskie, m.in. „PONIES” z Emilią Clarke i Haley Lu Richardson oraz The Copenhagen Test z Simu Liu, które wkrótce trafią one do serwisu. Nadchodzące seriale to również prawdziwa różnorodność, jeśli chodzi o gatunki. Zobaczymy między innymi dramat „The Death of Bunny Munro” z nominowanym do nagrody BAFTA i Emmy Mattem Smithem, trzymający w napięciu kryminał „Under Salt Marsh” ze znaną z Yellowstone Kelly Reilly oraz komediowo-kryminalny serial „The ‘Burbs” z Keke Palmer, która jest również jego producentką wykonawczą. Na fanów popularnych hitów czeka prawdziwa gratka: „Gomorrah –The Origins”, prequel kultowego gangsterskiego serialu.

Dramat na faktach, emocjonujący thriller i polska perełka

Do powiększającego się portfolio lokalnych produkcji SkyShowtime Originals dołączają nowe tytuły. Wśród nich znajdziemy sześcioodcinkowy szwedzki dramat opowiadający o miłości, namiętności i pożądaniu, „Trio”, oparty na bestsellerowej powieści Joanny Hedman, trzymający w napięciu hiszpański ośmioodcinkowy thriller „The Tribute” od twórców tegorocznego hitu Odcienie prawdy. W produkcji jest także nowy polski serial oryginalny „Pionek”, który będzie kontynuacją nominowanego do Orłów serialu „Śleboda”.

