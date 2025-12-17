Ich hit zna każdy. To zagraniczna gwiazda sylwestra TV Republika

Na scenie TV Republika pojawi się zespół doskonale znany fanom tanecznych przebojów sprzed lat. Obok niego polskie gwiazdy disco polo.

Sylwester TV Republika ponownie w Chełmie

Telewizja Republika już po raz drugi organizuje sylwestrową imprezę w Chełmie. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się jednak w nowej lokalizacji. Podobno miejsce zeszłorocznego koncertu mogło okazać się zbyt ciasne. „Scena już się buduje. Będą specjalne wybiegi na niej, gdzie będą tancerze. Będzie ich znacznie więcej niż w ubiegłym roku” — zdradza informator Plejady.

Wiadomo już, że sylwestra TV Republika poprowadzą m.in. Anna Popek i Rafał Patyra. Stacja opublikowała w mediach społecznościowych plakat zapowiadający wydarzenie, zachęcając widzów do wspólnego powitania Nowego Roku.

„Zapraszamy na najbardziej roztańczonego Sylwestra w Chełmie! Telewizja Republika zaprasza na wyjątkową sylwestrową noc pełną muzyki, tańca i dobrej energii. Razem z Państwem przywitamy Nowy Rok w rytmie największych przebojów i w niepowtarzalnej atmosferze. Chełm. Sylwester z Telewizją Republika. Bądźcie z nami — odliczajmy do Nowego Roku wspólnie!” — czytamy w zapowiedzi.

Polskie zespoły i zagraniczne gwiazdy na jednej scenie

Jak ustaliła Plejada, na sylwestrowej scenie TV Republika wystąpią m.in. zespoły Weekend, Playboys, Topky, Defis, Afterparty oraz Bayer Full. Organizatorzy zapowiadają jednak, że muzycznych atrakcji będzie więcej niż przed rokiem, a szczególny nacisk położono na obecność artystów z zagranicy.

„W tym roku będzie znacznie więcej zespołów zagranicznych niż to było w ubiegłym” — przekazuje informator serwisu. — „TV Republika zaprosiła do współpracy twórców, artystów, którzy stworzyli najbardziej znane przeboje klubowe, dyskotekowe. To będzie taki przegląd końcówki lat 80., lata 90. i 2000”. — dodaje.

Fun Factory zagraniczną gwiazdą sylwestra

Pierwszą potwierdzoną zagraniczną gwiazdą sylwestra TV Republika w Chełmie jest zespół Fun Factory. Grupa zasłynęła międzynarodowym hitem „I Wanna Be with U”, który do dziś kojarzony jest z tanecznym brzmieniem lat 90. Jej występ ma być jednym z najmocniejszych punktów sylwestrowej nocy transmitowanej przez stację.

