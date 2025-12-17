Wojewódzki odszedł, pustki nie będzie. Wiemy, kto go zastąpi

Głośne pożegnanie Kuby Wojewódzkiego z Teatrem 6. piętro wywołało niemałe poruszenie w świecie kultury. Teraz zapadła decyzja, która zamyka ten rozdział i otwiera zupełnie nowy.

Kuba Wojewódzki żegna się z Teatrem 6. piętro

Pod koniec października Kuba Wojewódzki poinformował, że po 15 latach kończy współpracę z warszawskim Teatrem 6. piętro, prowadzonym przez Michała Żebrowskiego i Eugeniusza Korina. Decyzję ogłosił publicznie w mediach społecznościowych, jasno wskazując powód swojej rezygnacji.

29 października dziennikarz i juror programu „Mam talent!” opublikował na Instagramie oświadczenie, które szybko obiegło media. „W związku z planami pojawienia się na scenie @teatr6pietro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat. #zagrajtojeszczerazsam” — napisał Wojewódzki.

Po odejściu Wojewódzkiego długo nie było wiadomo, kto przejmie rolę Allana Felixa, w którą prezenter wcielał się przez lata. Teraz wszystko jest już jasne.

Jacek Borusiński nowym Allanem

Dyrekcja Teatru 6. piętro poinformowała, że do obsady spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam” dołącza Jacek Borusiński. Aktor wcieli się w rolę Allana Felixa, a na scenie towarzyszyć mu będą Anna Cieślak, Barbara Kurdej-Szatan, Daniel Olbrychski oraz Michał Żebrowski.

Borusiński znany jest z wyrazistego talentu komediowego. Szeroka publiczność kojarzy go z działalności telewizyjnej, filmowej i teatralnej, a przede wszystkim ze współpracy z grupą Mumio. W 2024 roku został uhonorowany nagrodą za najlepszą rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jak ujawnia teatr, obsadzenie Borusińskiego w roli Allana nie jest przypadkiem. Propozycja zagrania tej postaci została mu złożona już 17 lat temu i był on wówczas pierwszym wyborem reżysera spektaklu Eugeniusza Korina. Dopiero teraz udało się wrócić do tamtej koncepcji i zrealizować ją na scenie.

Kiedy pierwsze spektakle?

Pierwsze przedstawienia „Zagraj to jeszcze raz, Sam” z Jackiem Borusińskim w roli Allana zaplanowano na 20 i 21 stycznia 2026 roku. Bilety są już dostępne w sprzedaży na stronie Teatru 6. piętro oraz w kasie Teatru w Pałacu Kultury i Nauki.

