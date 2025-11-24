5 nowości na Netflix, 7 hitów na HBO Max. Co w tym tygodniu warto odpalić?

Nowy tydzień to nowa porcja streamingowych premier – a zarówno Netflix, jak i HBO Max dorzuciły kilka tytułów, które aż proszą się o filmowy lub serialowy maraton. Jeśli nie masz czasu na przekopywanie się przez katalogi, sprawdź nasze szybkie zestawienie najciekawszych propozycji.

Co w tym tygodniu nowego na Netflix i HBO Max? Szybkie podsumowanie premier

„Zaginieni: Wyścig z czasem”, 2. sezon (Netflix)



Młoda kobieta znika w środku nocy. Mężczyzna ginie bez śladu bez rzeczy osobistych. W tym porażającym serialu o prawdziwych zbrodniach policja rozwiązuje nowe zagadki.

Premiera: 24/11/2025



„Bliźniak” (Netflix)



Will Smith gra w zapierającym dech, odjazdowym thrillerze zdobywcy Oscara Anga Lee. Były płatny zabójca Henry Brogan (Smith) zostaje zmuszony do ucieczki przez młodego i wysoce wykwalifikowanego agenta, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. W czasie pościgu dookoła świata Henry musi przechytrzyć swego tajemniczego przeciwnika pod każdym względem – ale do czego będzie zdolny, gdy staną twarzą w twarz?

Premiera: 24/11/2025



„Świąteczny skok” (Netflix)



Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc — napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.

Premiera: 26/11/2025



„Stranger Things”, 5. sezon, część 1. (Netflix)



Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Premiera: 27/11/2025



„Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie” (Netflix)



Były fotoedytor pracujący w Sajgonie zdradza tajemnicę, która prześladowała go od 52 lat, co zapoczątkowuje intensywne dwuletnie śledztwo w poszukiwaniu prawdy o jednym z najsłynniejszych zdjęć dokumentujących wojnę wietnamską. Ceniony fotograf konfliktów Gary Knight i grupka reporterów postanawiają za wszelką cenę odnaleźć nieznanego z imienia i nazwiska człowieka oraz oddać mu sprawiedliwość.

Premiera: 27/11/2025



„Władcy świata” (HBO Max)



Oparty na faktach dramat telewizyjny produkcji HBO i BBC, odsłaniający kulisy relacji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem a eksprezydentem USA Billem Clintonem.

Premiera: 25/11/2025



„Bliżej” (HBO Max)



Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.

Premiera: 27/11/2025



„Rodzaje życzliwości” (HBO Max)



Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.

Premiera: 28/11/2025



„Suche utonięcie” (HBO Max)



Dwie siostry z rodzinami spotykają się w letnim domu rodziców. Weekend na wsi miał być spokojny… ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Premiera: 29/11/2025



„Le Mans '66” (HBO Max)



Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.

Premiera: 29/11/2025



„Sezon na słówka” (HBO Max)



Richard Gere występuje w poruszającej opowieści o ojcu, który obsesyjnie trenuje swoją utalentowaną córkę do udziału w konkursie.

Premiera: 29/11/2025



„Kształt wody” (HBO Max)



Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród.

Premiera: 30/11/2025Czytaj też:

