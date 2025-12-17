Ważna wiadomość dla frankowiczów. Anna Mucha to wywalczyła

Aktorka poinformowała, że wygrała sprawę sądową, która dotyczy wielu z nas. Choć zapadł dopiero wyrok pierwszej instancji, emocji nie ukrywała, a radość była ogromna.

Anna Mucha wygrała w sprawie kredytu we frankach

17 grudnia Anna Mucha opublikowała na Instagramie nagranie, w którym przekazała dobrą wiadomość. Aktorka poinformowała o zwycięstwie w pierwszej instancji w sprawie związanej z kredytem we frankach. Jak zaznaczyła, to dopiero początek drogi sądowej, jednak już teraz traktuje wyrok jak wyjątkowy, przedświąteczny prezent.

— Kochani, co to jest za passa! Chciałam właśnie powiedzieć, że udało mi się wygrać pierwszą sprawę. Ja wiem, że jest pierwszy secik, jeżeli chodzi o sprawę frankową — powiedziała Anna Mucha na Instagramie, nie kryjąc entuzjazmu. W swoim nagraniu aktorka nie poprzestała na osobistej radości. Zwróciła się również do obserwatorów, zachęcając ich do dokładnego sprawdzenia własnych umów kredytowych.

Taniec radości o poranku i apel do frankowiczów

— Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście przejrzeli swoje umowy kredytowe. Żebyście zobaczyli, czy po prostu przypadkiem nie kryje się tam taki piękny prezent świąteczny — powiedziała. Anna Mucha przyznała, że na ostateczne zakończenie sprawy będzie musiała jeszcze poczekać, ale już teraz odczuwa ogromną ulgę i satysfakcję. Na opublikowanym nagraniu pokazała również fragment wyroku sądowego, który potwierdza jej wygraną w pierwszej instancji.

Radość z wyroku była tak duża, że Mucha nie potrafiła powstrzymać się od tańca, którym zakończyła swoje nagranie. — I kto tak tańczy z rana, kto tak tańczy z rana? Ja i kancelaria. Sprawdzajcie, sprawdzajcie! — dodała z uśmiechem, podsumowując swój poranny triumf.

Czytaj też:

Same perełki od HBO Max do końca grudnia! Nowy film z DiCaprio i polskie seriale to dopiero początekCzytaj też:

Dopiero grał w hicie Netfliksa, teraz zapowiada nowy serial! Uwielbiamy tego aktora