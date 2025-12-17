Dopiero grał w hicie Netfliksa, teraz zapowiada nowy serial! Uwielbiamy tego aktora

Platforma Apple TV+ pokazała pierwsze kadry z „Widow’s Bay” – nowego serialu, z laureatem nagrody Emmy Matthew Rhysem w roli głównej, który jest również producentem wykonawczym. Twórczynią oraz producentką serialu jest Katie Dippold, a za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiada także laureat nagrody Emmy Hiro Murai, realizujący projekt poprzez swoją wytwórnię Chum Films.

Nowy serial z ulubieńcem widzów. Intrygujący plot „Widow's Bay”

Nazwa serialu Widow’s Bay pochodzi od urokliwego miasteczka na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Z pozoru spokojna okolica skrywa mroczne sekrety. Burmistrz Tom Loftis (w tej roli Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Nie ma tu Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Loftis chce być szanowany, jednak mieszkańcy uważają go za tchórza. Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i przekształcić wyspę w atrakcję turystyczną. Wbrew wszelkim przeciwnościom odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Niestety, mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne opowieści, które wydawały się zbyt absurdalne, znów zaczynają się urzeczywistniać.

„Widow’s Bay” łączy horror z komedią opartą na silnie zarysowanych postaciach. Matthew Rhys występuje u boku obsady, w której znaleźli się między innymi: Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll oraz Dale Dickey.

10-odcinkowy serial Apple TV+ „Widow’s Bay” zadebiutuje w przyszłym roku, a konkretnie trzema odcinkami w środę, 29 kwietnia 2026 roku. Kolejne będą ukazywać się co środę, aż do 17 czerwca 2026 roku.

