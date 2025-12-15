Prowadząca potwierdziła. TVN zamyka program po jednym sezonie

Jesienna nowość TVN nie doczeka się kontynuacji. Program „Pogromcy chaosu”, poświęcony declutteringowi i metamorfozom mieszkań, znika z ramówki po jednym sezonie. Informację potwierdziła jedna z prowadzących, Agnieszka Witkowska, która nie ukrywa, że decyzja stacji budzi w niej mieszane emocje.

Agnieszka Witkowska o przyszłości programu

O zakończeniu projektu Witkowska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis, w którym wprost odniosła się do losów formatu.

„Dziś mogę już oficjalnie potwierdzić: nie będzie kolejnych sezonów »Pogromców chaosu«, ale wiem jedno: to, co razem stworzyliśmy, miało ogromny sens. Czy rozumiem tę decyzję? Nie wiem […]” – napisała specjalistka od declutteringu, znana w sieci jako Architektka Porządku. W tym samym wpisie podziękowała ekipie programu za wspólną pracę.

„Pogromcy chaosu” byli jedną z nowych propozycji TVN w jesiennej ramówce. Program współprowadziła Dorota Szelągowska, odpowiedzialna za metamorfozy odgracanych wnętrz. W każdym odcinku prowadzące w ciągu tygodnia porządkowały i na nowo organizowały przestrzeń mieszkań uczestników, stawiając na funkcjonalność oraz budżetowe rozwiązania. Producentem wykonawczym formatu była Qźnia Team.

Oglądalność „Pogromców chaosu”

Premierowe odcinki „Pogromców chaosu” TVN emitował w niedziele o godz. 17:55, od 14 września do 9 listopada br. W tym okresie program z udziałem Agnieszki Witkowskiej i Doroty Szelągowskiej oglądało średnio 541 tys. widzów. Przełożyło się to na udział w rynku na poziomie 4,57 proc. w grupie ogólnej, 6,37 proc. w grupie 16–49 oraz 6,30 proc. w grupie 20–54, według danych Nielsena.

Choć format nie wróci z kolejnym sezonem, jego twórcy podkreślają, że idea porządkowania przestrzeni i zmiany nawyków miała dla uczestników realne znaczenie. Decyzja stacji zamyka jednak ten rozdział w historii TVN.

