Rozpoznasz kadr? Pytamy o wieczorynki! QUIZ

Pamiętasz dźwięk charakterystycznej dobranockowej melodyjki i moment, gdy po kolacji siadało się przed telewizorem? wieczorynki to dla wielu z nas pierwszy serialowy rytuał i bohaterowie, którzy zostali w pamięci na całe życie. Reksio, Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Plastuś czy Filemon – wystarczył jeden kadr, by od razu wiedzieć, co będzie dalej. Ale czy na pewno? W naszym quizie sprawdzimy, jak dobrze znasz klasyczne dobranocki i czy potrafisz rozpoznać je po pojedynczym ujęciu.

Przygotuj się na powrót do dzieciństwa i przekonaj się, czy twoja pamięć jest tak dobra, jak ci się wydaje.

