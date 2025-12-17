Rozpoznasz kadr? Pytamy o wieczorynki! QUIZ

Jedno ujęcie, jedna wieczorynka. Myślisz, że rozpoznasz wszystkie? Sprawdź się w naszym nostalgicznym quizie!
Pamiętasz dźwięk charakterystycznej dobranockowej melodyjki i moment, gdy po kolacji siadało się przed telewizorem? wieczorynki to dla wielu z nas pierwszy serialowy rytuał i bohaterowie, którzy zostali w pamięci na całe życie. Reksio, Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Plastuś czy Filemon – wystarczył jeden kadr, by od razu wiedzieć, co będzie dalej. Ale czy na pewno? W naszym quizie sprawdzimy, jak dobrze znasz klasyczne dobranocki i czy potrafisz rozpoznać je po pojedynczym ujęciu.
Przygotuj się na powrót do dzieciństwa i przekonaj się, czy twoja pamięć jest tak dobra, jak ci się wydaje.
Rozpoznasz kadr? Pytamy tylko o wieczorynki!Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z wieczorynki:
- Pszczółka Maja
- Dawno temu w trawie
