Ten film jest „więcej niż dobry”. Znika z Netflix – macie 6 dni!

Film „W pogoni za szczęściem” Gabriela Muccino (znanego także z takich tytułów jak „Ostatni pocałunek”, „Pamiętaj mnie”) miał swoją premierę w 2006 roku i od tamtej pory uważany jest za jeden z najsmutniejszych seansów w historii kina.

Wielki hit niebawem zniknie z Netfliksa. Widzowie go kochają

To opowieść na faktach o borykającym się z przeciwnościami losu Chrisie Gardnerze (w tej roli nominowany do Oscara Will Smith) i jego rodzinie. Kiedy Linda (Thandie Newton), matka 5-letniego Christophera (Jaden Smith) ugina się pod ciężarem finansowych trudności i opuszcza rodzinę, mężczyzna musi poradzić sobie ze znalezieniem dobrze płatnej posady oraz zapewnieniem dziecku dachu nad głową. Po wielu próbach Chris otrzymuje propozycję odbycia bezpłatnego stażu w prestiżowej firmie brokerskiej. Zdesperowany, bez środków do życia, Gardner decyduje się skorzystać z propozycji. Dzięki pewności siebie i miłości synka, Chris Gardner przezwycięża trudności stając się jedną z legendarnych postaci Wall Street.

„Piękna historia o uporczywym dążeniu do celu. Inspirująca i trzymająca za gardło. Muccino zaserwował mi wybitną huśtawkę nastrojów. Świetna kreacja Smitha”; „Film przynoszący radość, smutek oraz chęć do życia. Piękny obraz opisywanego syna przez ojca. Obok tego filmu nie da przejść się obojętnie”; „Film dla tych co nie mogą uwierzyć w siebie. Mimo przeciwności losu, determinacja głównego bohatera godna podziwu”; „Dziwne że tak znakomity film dotychczas mi umknął”; „Takie filmy jak ten zawsze motywują do zmian”; „Więcej niż dobry” – piszą o nim ci, którzy dali mu najwyższe noty.

Film „W pogoni za szczęściem” obejrzycie na Netflix. Musicie się jednak pospieszyć – będzie on dostępny na platformie do 30 listopada.

