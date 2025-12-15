Nowy, 8-odcinkowy thriller od dziś w sieci. W głównej roli gwiazda „Sukcesji”!

Nowy trzymający w napięciu serial „To jej wina” już od dziś jest dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Do serwisu trafiły dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień, w poniedziałki. W produkcji występują: w głównej roli laureatka Złotego Globu i nagrody Emmy Sarah Snook („Sukcesja”), ale też nominowana do Złotego Globu Dakota Fanning („Ripley”), nominowany do Emmy Jake Lacy („Niedaleko pada jabłko”, „Biały Lotos”) oraz Michael Peña („Niepowstrzymany”).

Serial „All Her Fault” („To jej wina”) został oparty na bestsellerowej powieści Andrei Mary. Marissa Irvine (Sarah Snook) przyjeżdża odebrać swojego synka Mila po jego pierwszej wizycie u nowego kolegi. Drzwi otwiera jednak kobieta, której Marissa nie rozpoznaje – nie jest matką chłopca, nie zna Mila i twierdzi, że nigdy o nim nie słyszała. Tak zaczyna się największy koszmar kobiety, a na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

We wciągającym ośmioodcinkowym thillerze występują także:Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud i Kartiah Vergara.

„All Her Fault” został wyprodukowany przez Carnival Films („Dzień szakala”, „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”), część Universal International Studios, oddział Universal Studio Group.

Scenarzystką, twórczynią i producentką wykonawczą serialu jest Megan Gallagher („Wolf”, „W cieniu podejrzeń”). Pozostałymi producentami wykonawczymi zostali: Nigel Marchant, Gareth Neame i Joanna Strevens z Carnival Films oraz Sarah Snook, Minkie Spiro, Christine Sacani i Jennifer Gabler Rawlings.

