Netflix zasypuje nowościami! Aż 18 premier w tym tygodniu

Platforma Netflix znów ma coś, co umili długie wieczory i leniwe popołudnia. Do biblioteki właśnie dołączyło 18 świeżych produkcji, a wśród nich pojawiają się zarówno długo wyczekiwane premiery, jak i tytuły, które mogą okazać się prawdziwymi niespodziankami. Są seriale pełne zwrotów akcji, filmy idealne na wspólny seans oraz propozycje dla fanów mocnych wrażeń i lekkiej rozrywki. Zebraliśmy wszystkie nowości w jednym miejscu – zobacz, co tym razem przygotował na ten tydzień Netflix i wybierz coś dla siebie.

Netflix z nową porcją hitów – aż 18 premier do obejrzenia już teraz

„Her Mother's Killer”, 2. sezon



Ambitna strateg polityczna, Analía, wdraża skomplikowany plan, aby zniszczyć kandydata na prezydenta, który niemal 30 lat wcześniej zamordował jej matkę. Kobieta zostaje prawą ręką i doradcą politycznym swojego wroga, doprowadzając go na szczyt sondaży, a następnie obnażając jego skorumpowaną przeszłość, aby doprowadzić do jego upadku.

Premiera: 08/09/2025



„Jordan Jensen: Take Me With You”



W swoim przezabawnym debiutanckim programie specjalnym Jordan Jensen bez ogródek opowiada o porażkach w byciu „kobiecą”, paradoksie tak zwanej „miłości do samej siebie” oraz o koszmarach związanych z próbami jej odnalezienia.

Premiera: 09/09/2025



„Całus albo śmierć”



Komicy rywalizują ze sobą w pikantnych improwizacjach. Komu uda się odeprzeć zaloty uwodzicielskich aktorek i dostać w nagrodę wyjątkowo gorący pocałunek?

Premiera: 09/09/2025



„Negocjator”



Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.

Premiera: 09/09/2025



„Charlie Sheen: Dokument”



Po siedmiu latach ciężkiej walki o trzeźwość Charlie Sheen, jakiego jeszcze nie widzieliście, opowiada o swoim życiu, z humorem, sercem i oszałamiającą szczerością powracając do wzlotów i upadków swojego życia.

Premiera: 10/09/2025



„Miłość jest ślepa: Brazylia”, 5. sezon



W tym sezonie nowi uczestnicy i uczestniczki po pięćdziesiątce pragną udowodnić, że na miłość nigdy nie jest za późno.

Premiera: 10/09/2025



„Zabite”



Na podstawie powieści Jorgego Ibargüengoitii. „Zabite” to dramatyzowana opowieść o wzlocie i upadku sióstr Arcángeli i Serafiny Baladro, które w latach 60. XX w. zbudowały imperium domów publicznych i przeszły do historii jako najokrutniejsze i najbardziej przerażające seryjne morderczynie w kraju.

Premiera: 10/09/2025



„Miłość jest ślepa: Francja”



Program „Miłość jest ślepa: Francja” prowadzą Teddy Riner i Luthna Plocus.

Premiera: 10/09/2025



„Akademia łotrów”



Gigi to kobieta rozbita życiowo — praca, rodzina, miłość leżą w gruzach. Chwilę oddechu odnajduje przez telewizorem, w który zostaje wciągnięta. W jej życiu pojawia się nagle Mauricia, która proponuje jej… naukę „bycia złą” w nowym wymiarze. Tak Gigi trafia do Kontrabida Academy — szkoły, gdzie uczą jak być złoczyńcą z klasą.

Premiera: 11/09/2025



„Wilczy król”, 2. sezon



Serial na podstawie książek Curtisa Joblinga z serii „Wereworld” to epicki serial fantasy o przygodach nastoletniego Drew Ferrana, który odkrywa, że jest ostatnim z klanu wilkołaków i prawowitym (choć niechętnym) władcą ich krainy. Aby odzyskać tron, musi podjąć walkę z tyranią lwów. Reżyserem serialu jest Tom Brass z Jellyfish Pictures, a producentami — Angelo Abela, Tim Compton, Kate Little, Claire Poyser i Curtis Jobling.

Premiera: 11/09/2025



„Dziennik porzuconej dziewczyny”



Bohaterką serialu jest 31-letnia Amanda, która spędza lato na intensywnym randkowaniu. Zdesperowana kobieta postanawia spróbować wszystkiego, byle tylko poczuć się kochaną. Umawia się z najróżniejszymi osobami, korzysta z aplikacji randkowych i podrywa facetów w barach. Raz bywa uległa, innym razem dominująca, ale niezmiennie czuje się samotna. W zasadzie trudno jej nawet dobrnąć do drugiej randki. Przyjaciółki Amandy mają podobne problemy. Postanawiają więc wzajemnie wyszukiwać dla siebie potencjalnych facetów i wspólnie usiłują znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania: Dlaczego tak trudno jest znaleźć miłość? Ile świat ma prawo od ciebie wymagać? Ile razy można wychodzić do ludzi z sercem na dłoni, tylko po to, by ktoś znowu je zranił?

Premiera: 11/09/2025



„Tyler Perry's Beauty in Black”, 2. sezon



Dla bezwzględnej, zdradzieckiej rodziny, która stoi za marką kosmetyczną — i podziemnym gangiem handlu ludźmi — nadchodzi dzień rozliczenia. Kimmie, kiedyś pracująca dla nich striptizerka, staje się niepowstrzymaną siłą. Po odziedziczeniu całego rodzinnego imperium to właśnie ona teraz rozdaje rozkazy.

Premiera: 11/09/2025



„Nie ten Paryż”



Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

Premiera: 12/09/2025



„Ratu Ratu Queens: Serial”



Cztery kobiety, które opuściły rodzinną Indonezję, zaprzyjaźniają się i rozwiązują niezwykłe problemy, próbując radzić sobie z życiem w Nowym Jorku.

Premiera: 12/09/2025



„Ty i wszystko inne”



Serial stanowi kronikę skomplikowanej, burzliwej przyjaźni dwóch dojrzałych kobiet, których ścieżki krzyżowały się wielokrotnie na różnych etapach życia od młodości.

Premiera: 12/09/2025



„Klątwy”



W północnej Argentynie trwa głosowanie nad ważnym prawem dotyczącym eksploatacji złóż litu, a córka gubernatora zostaje porwana przez jego prawą rękę. Gdy porywacz zdradza swoje motywy, na światło dzienne wychodzi również podważający tożsamość dziewczyny spisek, którego początki sięgają 13 lat wstecz. Zaczyna się wyścig z czasem i negocjacje, które obnażają prawdziwą naturę władzy, granice miłości i przekleństwa międzyludzkich więzi.Premiera: 12/09/2025



„Piękna i szalona”



Córka kongresmena poznaje ubogiego chłopaka z latynoskiej rodziny. Ich znajomość nie podoba się rodzicom dziewczyny.

Premiera: 12/09/2025



„Canelo Álvarez vs. Terence Crawford”



Dwie czołowe potęgi współczesnego boksu — niekwestionowany czempion wagi superśredniej Saul „Canelo” Álvarez (62-2-2, 39 KO) i niepokonany czterokrotny mistrz świata Terence Crawford (41-0, 31 KO) — już 13 września stoczą walkę życia o tytuł mistrza wagi superśredniej na Allegiant Stadium w Las Vegas w Nevadzie. Ta walka wyznacza szczytowy punkt w świetlanej karierze obu pragnących się zapisać w historii boksu pięściarzy. W ramach wydarzenia Riyadh Season Jego Ekscelencja Turki Alalshikh i jego zespół podjęli współpracę z prezydentem i dyrektorem generalnym UFC Daną White’em i firmą Sela, aby promować ten niecierpliwie wyczekiwany pojedynek, który będzie transmitowany na żywo na całym świecie w serwisie Netflix.

Premiera: 14/09/2025

