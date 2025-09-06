6 tytułów (seriali i filmów), które warto obejrzeć w weekend na Netflix

Weekend to idealny moment, aby nadrobić serialowe i filmowe zaległości albo odkryć coś zupełnie nowego. Netflix przygotował sporo nowości i tytułów, które przyciągają uwagę zarówno fanów trzymających w napięciu thrillerów, jak i miłośników lekkiego kryminału czy politycznych intryg.

Jeśli zastanawiasz się, co warto obejrzeć w wolne dni, mamy dla ciebie sześć różnorodnych propozycji — od mrocznych opowieści o zaginięciach i zemście, przez historie o tajemniczych stworach i międzynarodowych spiskach, aż po pełną humoru adaptację bestsellerowej powieści kryminalnej.

Weekend z Netfliksem. Co warto obejrzeć? 6 tytułów, które cię zainteresują

„Dwa groby”



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?



„Czwartkowy Klub Zbrodni”



Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czwórce pełnych wigoru emerytów — Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) — którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót – okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem. Wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film jest najnowszą produkcją w ramach partnerstwa Netflix i Amblin Entertainment.



„The Watchers”



Las ten nie jest zaznaczony na żadnej mapie. Każdy samochód psuje się na skraju jego drzew. Auto Miny nie jest wyjątkiem. Pozostawiona na odludziu, jest zmuszona wejść w mroczną przestrzeń, gdzie spotyka kobietę krzyczącą, by Mina biegła do betonowego bunkra. Gdy drzwi zamykają się za nią z hukiem, budynek otaczają przerażające krzyki. Mina znajduje się w pokoju ze szklaną ścianą i elektrycznym światłem, które włącza się po zmroku, gdy Obserwatorzy wychodzą na powierzchnię. Te stworzenia pojawiają się, aby obserwować swoich uwięzionych ludzi, a straszne rzeczy spotykają tych, którzy nie zdążą dotrzeć do bunkra na czas. Przerażona i uwięziona wśród obcych, Mina rozpaczliwie szuka odpowiedzi. Kim są Obserwatorzy i dlaczego trzymają ludzi w niewoli, z uporem śledząc każdy ich ruch?



„Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum”



Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.Czytaj też:

Kultowa seria od dziś na Netflix. Możecie oglądać cały dzień albo nawet... cały tydzieńCzytaj też:

Sześć seriali, które rozpalają Netfliksa. To teraz warto oglądać