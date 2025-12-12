Hitowy serial wraca ale z innym tytułem! Co za niespodzianka!

Od czasu światowej premiery, „W powietrzu” stał się jednym z najpopularniejszych dramatów na Apple TV, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial szybko otrzymał Certyfikat Świeżości w serwisie Rotten Tomatoes i trafił na listę Top 10 seriali oryginalnych według Nielsena. Został okrzyknięty „zastrzykiem czystej adrenaliny” oraz”dynamicznym” dramatem, który „trzyma w napięciu i często wbija widza w fotel”, a Idris Elba został doceniony za charyzmatyczną grę aktorską.

Nadchodzi drugi sezon hitu, ale jest inaczej zatytułowany! O czym będzie „Porwanie”?

Teraz Apple TV prezentuje zwiastun serialu „Porwanie”, który stanowi drugi sezon „W powietrzu”, z laureatem nagrody SAG i nominowanym do Emmy, Idrisem Elbą w roli głównej; Elba jest również producentem wykonawczym („Luther”). Twórcą nadchodzącej historii są George Kay („Lupin””,Criminal”) i Jim Field Smith („Criminal”, „Litvinienko”).

W”Porwaniu” pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby robią wszystko, by ocalić setki ludzi. Sam Nelson (Elba) ponownie znajduje się w centrum kryzysu, a jedna błędna decyzja może doprowadzić do katastrofy. Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Drugi sezon ponownie gromadzi obsadę znaną z pierwszej serii, w tym nominowanego za tę rolę do Emmy Idrisa Elbę, Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączają do nich m.in. Christian Näthe („Ballon”, „Soloalbum”, „Schule”), Clare-Hope Ashitey (”Seven Seconds”, „Top Boy””,Doctor Foster”), Lisa Vicari („Django”, „Dark”), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office”, „Detectorists”, „Empire of Light”), Karima McAdams (”Dune: Prophecy”, „Deep State””,Soulmates”) oraz Christiane Paul („Counterpart”, „FBI: International””,Parlement”).

Ośmioodcinkowy serial „Porwanie” zadebiutuje jednym odcinkiem w środę, 14 stycznia 2026 roku. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 4 marca. Serial „W powietrzu” w całości jest już dostępny na platformie Apple TV.

