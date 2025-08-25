Rodzimy hit sprzed lat wraca na szczyt HBO Max. Polacy znów oczarowani
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Rodzimy hit sprzed lat wraca na szczyt HBO Max. Polacy znów oczarowani

Dodano: 
Kadr z filmu „Wataha”
Kadr z filmu „Wataha” Źródło: HBO
Ten liczący trzy sezony thriller sensacyjny, od którego premiery minęło już 11 lat, wciąż pozostaje jednym z najlepiej ocenianych polskich seriali. Widzowie najwyraźniej postanowili do niego wrócić, bo znów znalazł się na liście TOP 10 na HBO Max.

Michał Gazda („Znachor”, „Napad”, „Odwróceni”), Kasia Adamik („Bez tajemnic”, „Pokot”), Jan P. Matuszyński („Ostatnia rodzina”, „Żeby nie było śladów”), Olga Chajdas („Imago”, „1983”) – oto wybitni polscy twórcy, którzy reżyserowali tę serialową polską perełkę. Trudno się zatem dziwić, że widzowie wciąż chętnie do niej wracają. Serial „Wataha” ma na swoim koncie dwa Orły (2018 i 2020 rok) i Telekamerę (2021 rok). Pojawiał się w światowych zestawieniach najlepszych na świecie, w tym w 2022 roku na 15. miejscu na liście 50 najlepszych seriali międzynarodowych brytyjskiego tygodnika „The Sunday Times”, wśród takich hitów jak „Gomorra” czy „Squid Game”. Teraz „Wataha” znów wróciła „do łask” i znalazła się ponownie w zestawieniu 10 najchętniej oglądanych seriali na HBO Max. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie ten hit, a być może dopiero go odkryć?

Ten serial ma już 11 lat, a znów trafił na szczyt. Polacy nie mają dość

Serial „Wataha” rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni. Akcja drugiego sezonu, który miał premierę w 2017 roku, rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach pierwszej odsłony. Pogranicze nadal jest niespokojne, a do tego dochodzi do makabrycznej zbrodni. W trzecim sezonie Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce.

Główną rolę w serialu gra Leszek Lichota, a obok niego na ekranie pojawiają się między innymi Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Bartłomiej Topa czy Marian Dziędziel.

Dla wielu widzów „Wataha” to jeden z tych seriali, które na długo zapadają w pamięć – nie tylko ze względu na dynamiczną akcję, ale też surowy klimat Bieszczad i wiarygodne portrety bohaterów. Produkcja łączy elementy thrillera z dramatem obyczajowym i porusza wciąż aktualne tematy: granic, bezpieczeństwa, lojalności i zdrady. Jeśli więc szukacie wciągającej, mrocznej opowieści, w której napięcie nie opada ani na chwilę, „Wataha” będzie świetnym wyborem na długie wieczory.

Czytaj też:
Zatrzęsienie nowości na Netflix. Na ten kryminał czekali wszyscy!Czytaj też:
Syn gwiazdora seriali i supermodelki aresztowany. Poważne zarzuty

Źródło: WPROST.pl