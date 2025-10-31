Wraca polski hit! Od twórcy „Watahy” i „Znachora”

Serial nosi obecnie roboczy tytuł „Pionek” i będzie drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.

Powstaje kontynuacja „Ślebody”. Co wiemy?

Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda („Znachor”, „Wataha”, „Napad”) wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcje odpowiada MAG Entertainment.

– Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime „Śleboda”, z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia, w nowej produkcji Pionek – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Pionek, pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie – przekazał Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

„Śleboda”, pierwszy serial oryginalny SkyShowtime na podstawie powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego, miał swoją premierę pod koniec 2024 roku i przyciągnął przed ekrany niemal połowę subskrybentów serwisu w Polsce, z czego blisko 90 proc. z nich kontynuowało oglądanie serialu po obejrzeniu pierwszego odcinka. Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.

Zdjęcia do serialu „Pionek” rozpoczną się jeszcze w tym roku. Więcej szczegółów dotyczących projektu podanych zostanie w późniejszym czasie.

