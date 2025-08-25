Zatrzęsienie nowości na Netflix. Na ten kryminał czekali wszyscy!

Netflix przygotował prawdziwe zatrzęsienie premier na koniec sierpnia. Wśród nowości znalazł się kryminał, na który fani czekali od miesięcy. To jednak dopiero początek, bo w najbliższych dniach na platformę trafią także komedie romantyczne, mocne thrillery, kontynuacje popularnych seriali i wielkie kinowe hity. Każdy znajdzie coś dla siebie – od lekkiej rozrywki, przez familijne animacje, aż po trzymające w napięciu produkcje. Sprawdź, jakie tytuły wpadną do katalogu Netflix w tym tygodniu i kiedy dokładnie będą dostępne.

Na ten kryminał na Netflix czekali wszyscy. Obiecujące nowości w tym tygodniu

„Przeklęta liga” (film)



Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby wygrać w Fantasy Football? To nietypowe pytanie zadaje bystra i sarkastyczna sędzia (Caterina Guzzanti), przesłuchując Simone (Giacomo Ferrara) — beztroskiego trzydziestoparolatka, wolnego ducha i scenarzystę bardziej z przypadku niż z zawodu, który niespodziewanie staje się głównym podejrzanym w sprawie tajemniczego zaginięcia Gianniego (Enrico Borello). Gianni to nie tylko jego najlepszy przyjaciel; to także aktualny mistrz Ligi Fantasy Football „Mai una gioia”, która od lat łączy grupę dość absurdalnych wieloletnich znajomych. Ale w dniu swojego ślubu — i ostatnim, decydującym dniu sezonu — Gianni nie pojawia się ani na ceremonii, ani – co jeszcze dziwniejsze – w aplikacji. Nawet nie ustawił składu. Surrealistyczne śledztwo wciąga całą zwariowaną ekipę, w tym Andreę (Silvia D’Amico), najnowszą członkinię grupy, która może skrywać niejeden sekret. W grupowym czacie wybucha chaos: wyzwiska, oskarżenia, kompromitujące screeny… i podejrzanie dużo gróźb śmierci. Czy to możliwe, że ktoś naprawdę skrzywdził Gianniego? Bo czasem Fantasy Football to nie tylko gra. To kwestia życia, punktów bonusowych… i zemsty.

Premiera: 27/08/2025



„Planeta Singli 4: Wyspa” (film)



W czwartej odsłonie uwielbianego hitu, para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu "Oszusta z Tindera". Wspierany przez znajomego, Bogdana – zanurzonego po uszy w teoriach spiskowych – i zniechęcany przez Anię – przechodzącą terapię hormonalną po nieudanych próbach zajścia w ciążę – Tomek musi uratować Marcela przed straszną pomyłką.

Premiera: 27/08/2025



„Moje życie z Walterami”, 2. sezon (serial)



Po wyjeździe z Silver Falls — po miłosnym wyznaniu Alexa i pocałunku z Cole’em — Jackie Howard spędziła lato w Nowym Jorku. Gdy Katherine przekonuje ją do powrotu do Kolorado, Jackie postanawia pogodzić się z Alexem i wyznaczyć granice w relacji z Cole’em, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w rodzinie Walterów. Ale powrót do dawnego życia nie jest taki prosty. Alex — który bardzo się zmienił przez lato — nie jest zachwycony próbami Jackie, by odbudować ich relację, bo skupia się na treningach do ryzykownego rodeo (i czerpie przyjemność z nowej fali zainteresowania jego osobą). Tymczasem Cole podejmuje się nowej roli w szkole, ale gdy nie wypełnia ona pustki po rezygnacji z futbolu, stare nawyki znów dają o sobie znać i wywołują dramaty. Jackie zyskuje akceptację w Silver Falls, próbując jednocześnie zachować swoją tożsamość jednej z Howardów. W końcu zostaje zmuszona do podjęcia decyzji, która może zniszczyć wszystko, co udało jej się odbudować.

Premiera: 28/08/2025



„Czwartkowy Klub Zbrodni” (film)



Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czwórce pełnych wigoru emerytów — Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) — którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót – okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem. Wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film jest najnowszą produkcją w ramach partnerstwa Netflix i Amblin Entertainment.

Premiera: 28/08/2025



„Dwa groby” (serial)



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

Premiera: 29/08/2025



„Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum” (film)



Nastolatka i jej chłopak przez wiele miesięcy są brutalnie prześladowani w sieci przez nieznany numer telefonu. Jednak gdy śledztwo w sprawie nękania nabiera tempa, władze odkrywają szokujący sekret, który wywraca do góry nogami wszystko, co sądzono o tej sprawie.

Premiera: 29/08/2025



„Safe House” (film)



Młody agent musi zadbać o bezpieczeństwo uciekającego przed wrogami Tobina Frosta – największego zdrajcy CIA. Gdy kryjówka zostanie zaatakowana, będą musieli współpracować, by przeżyć.

Premiera: 26/08/2025



„Infinity Pool” (film)



James i Em, wypoczywają w luksusowym kurorcie, ale za bramą hotelu czeka coś znacznie bardziej niebezpiecznego i uwodzicielskiego.

Premiera: 27/08/2025



„Wredne dziewczyny” (film)



Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. Były chłopak jednej z nich zakochuje się w Cady, co sprowadza na nastolatkę ich gniew.

Premiera: 28/08/2025



„Tysiąc i jeden” (film)



Zwolniona z więzienia kobieta walczy o lepsze życie dla swojego syna, odbierając go z rodziny zastępczej i tworząc dla niego nowy dom w Harlemie lat 90. XX w.

Premiera: 28/08/2025



„The Watchers” (film)



28-letnia artystka, gubi się w dziewiczej puszczy. Razem z trójką nieznajomych wpada w pułapkę i każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory, które widzą wszystko.

Premiera: 30/08/2025



„Madame Web” (film)



Historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

Premiera: 30/08/2025Czytaj też:

