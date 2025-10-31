Dwa nowe seriale oryginalne na HBO Max! Wraca ulubienica widzów
Dwa nowe seriale oryginalne na HBO Max! Wraca ulubienica widzów

„Intrygantka”
„Intrygantka” Źródło: HBO
W listopadzie HBO Max stawia na różnorodność — obok klasyków i głośnych filmów pojawią się dwie serialowe premiery: komediowe „Kocham LA” oraz kostiumowa „Intrygantka”, inspirowana „Niebezpiecznymi związkami”. To nie wszystko.

Pierwsza połowa listopada na HBO Max zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Platforma przygotowała bogaty zestaw premier, wśród których znajdą się zarówno nagradzane filmy, jak i zupełnie nowe seriale oryginalne. Tym razem szczególną uwagę przyciągają dwie produkcje – komediowe „Kocham LA”, opowiadające o grupie przyjaciół próbujących odnaleźć siebie w tętniącym życiem Los Angeles, oraz kostiumowy dramat „Intrygantka”, będący współczesną reinterpretacją klasycznych „Niebezpiecznych związków”.

Oprócz premier serialowych widzowie mogą liczyć na szeroki wybór filmów – od klasyków i tytułów nagrodzonych Oscarami, po świeże propozycje kina europejskiego i niezależnego. Wśród nowości znalazły się m.in. „Lady Bird”, „Zjawa”, „Elvis”, „Królestwo niebieskie” czy poruszający dramat „8”. Nie zabraknie też miejsca na kino akcji, romanse i produkcje dokumentalne – jak „One to One: John i Yoko”, ukazujący kulisy życia artystycznej pary wszech czasów.

Poniżej znajdziesz pełną listę wybranych nowości oraz szczegółową rozpiskę premier dzień po dniu.

20+ nowości na HBO Max. Co warto włączyć w pierwszej połowie listopada?

„Kocham LA”

Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.
Premiera: 3 listopada

„Intrygantka”

Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.
Premiera: 14 listopada

„Lady Bird”

Waleczna nastolatka marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku.
Premiera: 1 listopada

„Zjawa”

W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia My Ayrton, by Adriane Galisteu grizzly.
Premiera: 1 listopada

„Co się zdarzyło w Las Vegas”

Dwójka nieznajomych po pijackim ślubie w Vegas musi zmierzyć się z konsekwencjami, gdy sędzia odmawia unieważnienia małżeństwa.
Premiera: 2 listopada

„Wszystko czym jesteś”

Nadine próbuje ożywić gasnący związek. Chce znów czuć to, co kiedyś do swojego partnera, ale on wydaje się być zupełnie inną osobą.
Premiera: 6 listopada

„Na samą myśl o tobie”

40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.
Premiera: 7 listopada

„Zabić mongolskiego konia”

W Mongolii pasterz wiedzie podwójne życie – za dnia dogląda stada, nocą występuje w pokazach konnych.
Premiera: 7 listopada

„Nikt”

Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.
Premiera: 7 listopada

„Elvis”

Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.
Premiera: 7 listopada

„Kilka dni, nie więcej”

Po incydencie przemocy w obozie dla uchodźców, dziennikarz dość nieoczekiwanie angażuje się w sprawę w działania organizacji pozarządowej.
Premiera: 7 listopada

„Czerwona Jedynka”

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Święty Mikołaj zostaje porwany. Callum Drift, szef ochrony Bieguna Północnego, musi go odnaleźć.
Premiera: 7 listopada

„Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry!”

Troje rodzeństwa z Salem zostaje wciągnięte w demoniczną grę, w której obowiązuje tylko jedna zasada: przegrany umiera.
Premiera: 7 listopada

„Wybuchowa para”

Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami.
Premiera: 9 listopada

„Przypadek Harolda Cricka”

Harold słyszy w głowie narrację autorki, która pisze o jego życiu. Musi ją odnaleźć, zanim ta postanowi go uśmiercić.
Premiera: 13 listopada

„Blackberry”

Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.
Premiera: 14 listopada

„Królestwo niebieskie”

Życie kowala pogrążonego w rozpaczy po stracie najbliższych odmienia wizyta rycerza, który nakłania go do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej. Orlando Bloom w jednej z głównych ról.
Premiera: 14 listopada

„Ostatni pojedynek”

Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.
Premiera: 14 listopada

Film „8”

Przez 90 lat osiem spotkań wyznacza burzliwą relację Octavia i Adeli, odzwierciedlając przełomowe momenty w historii Hiszpanii.
Premiera: 14 listopada

„Najczarniejsza godzina”

Historia pięciu młodych ludzi, którzy utknęli w Moskwie i walczą o przetrwanie po niszczycielskim ataku.
Premiera: 14 listopada

„One to One: John i Yoko”

Nowe spojrzenie na życie Johna Lennona i Yoko Ono w Greenwich Village na początku lat 70.
Premiera: 15 listopadaCzytaj też:
Źródło: WPROST.pl