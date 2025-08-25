Syn gwiazdora seriali i supermodelki aresztowany. Poważne zarzuty

Mingus Reedus, syn Normana Reedusa i Heleny Christensen został aresztowany. 25-latek usłyszał pięć zarzutów, w tym o napaść, nękanie i utrudnianie oddychania.

Syn Daryla z „The Walking Dead” nie przyznał się do winy

Mingus to syn światowej sławy supermodelki oraz aktora znanego głównie z roli Murphy’ego McManusa w filmie „Święci z Bostonu” oraz sequela „Święci z Bostonu 2: Dzień Wszystkich Świętych”, a także z roli Daryla Dixona w serialu „Żywe trupy” („The Walking Dead”).

Do zdarzenia doszło w sobotę 23 sierpnia około godziny 8:40 rano, jak podaje magazyn People. Funkcjonariusze nowojorskiej policji zostali wezwani na ulicę Burton Lane, gdzie „zaobserwowali 33-letnią kobietę z lekkimi obrażeniami szyi i nogi”. Początkowo Reedusowi postawiono dwa zarzuty: napaści oraz utrudniania oddychania. Wkrótce lista poszerzyła się o trzy kolejne: nieumyślne spowodowanie obrażeń, uporczywe nękanie oraz nękanie.

Model (Mingus wybrał ścieżkę kariery mamy) stanął przed sądem jeszcze tego samego dnia. Nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, został zwolniony z aresztu. Kolejna rozprawa została wyznaczona na wtorek, 26 sierpnia.

Obrona: „Niewinność okaże się oczywista”

Prawniczka Reedusa, Priya Chaudhry, w oświadczeniu przesłanym magazynowi People stwierdziła: „Niewinność mojego klienta okaże się oczywista, gdy wyjdą na jaw fakty”. Dodała także: „Pomimo tego, co prokurator powiedział w sądzie – a co nie stanowi dowodu – Biuro Prokuratora Okręgowego Manhattanu zdecydowało się postawić Mingusowi zarzuty za wykroczenia lub mniejsze przewinienia. To mówi samo za siebie i jest znacznie ważniejsze niż niepoparte dowodami komentarze prokuratora w sądzie”.

Podkreśliła również: „Równie ważne jest to, że sędzia zwolnił Mingusa na własne poręczenie, bez kaucji ani nadzoru. Mingus jest uważany za niewinnego i nie przyznał się do winy”.

Kłopoty z prawem syna gwiazd

To nie pierwsze kłopoty 25-latka z prawem. We wrześniu 2021 roku Mingus został aresztowany po rzekomej napaści na 24-letnią kobietę podczas festiwalu San Gennaro w Nowym Jorku. Ofiara twierdziła, że model uderzył ją w twarz po słownej konfrontacji. Kobieta trafiła wówczas do szpitala z urazem oka.

Sam Reedus utrzymywał w rozmowie z „New York Daily News”, że to on i jego znajomi zostali zaatakowani przez grupę towarzyszącą kobiecie. Sprawa zakończyła się w marcu 2022 roku ugodą – Mingus przyznał się jedynie do zakłócania porządku publicznego.

