Gorące premiery, kontynuacje ukochanych seriali Polaków. Gdzie i kiedy oglądać?

Widzowie mogą szykować się na powrót ukochanych tytułów, ale też na kilka premier, które mają szansę namieszać w ramówkach. Sprawdźcie, co szykują największe stacje.

TVP: od „Barw szczęścia” po nową „Rodzinkę.pl”

Telewizja Polska stawia na sprawdzone hity i świeże tytuły. Już 1 września wrócą „Barwy szczęścia” i „Klan”. Dzień później na antenie TVP1 zadebiutuje nowość, serial „Zaraz wracam”. To opowieść o grupie pracowników Urzędu Gminy w fikcyjnej miejscowości Polskie Pole. W tej aspirującej do uzyskania praw miejskich wsi toczy się życie pełne emocji, konfliktów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Choć otoczenie wydaje się sielankowe, za urzędowymi drzwiami wrze: intrygi, osobiste dramaty i zabawne sytuacje nie opuszczają bohaterów ani na chwilę.

Już 3 września widzowie zobaczą kolejny sezon „Na dobre i na złe”. „M jak miłość” wystartuje dopiero 8 września, ale wcześniej – 1 i 2 września – Dwójka wyemituje finałowe odcinki poprzedniej serii. Spore emocje wzbudza też powrót „Rodzinki.pl”. Nowa odsłona popularnego formatu pojawi się w sobotnie wieczory, tuż przed „The Voice of Poland”. Widzowie mogą liczyć na powrót dobrze znanych bohaterów. Na planie pojawili się: Małgorzata Kożuchowska (Natalia), Tomasz Karolak (Ludwik), Maciej Musiał (Tomek), Adam Zdrójkowski (Kuba) i Mateusz Pawłowski – dziś już dorosły Kacper.

Nie zabraknie też seriali kryminalnych i obyczajowych: „Komisarz Alex” (seria 25), „Ojciec Mateusz” (seria 34) oraz „Profilerka. Jastrë” (seria 2). Widzowie zobaczą także kolejną część komediowego serialu „Pan Mama” – premiera już 6 września.

Polsat i TVN: sprawdzone hity i głośne powroty

Polsat nie wyważa otwartych drzwi. Stawia na seriale, które widzowie dobrze znają i kochają. 1 września na antenę wróci „Pierwsza miłość”. Kilka dni później, 11 września, zobaczymy nową, 26. serię „Przyjaciółek”. 14 września na ekranach pojawią się „Teściowie” – produkcja, która w ubiegłym sezonie zyskała sporą widownię.

Jesień w TVN też rozpocznie się mocnym uderzeniem. 1 września wystartuje 2. sezon „Szpitala św. Anny”. Tego samego dnia TV4 przygotowało podwójną premierę: drugą serię „Sprawiedliwych. Trójmiasto” oraz czwarty sezon „Uroczyska”.

