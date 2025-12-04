Leonardo DiCaprio w końcu potwierdza! Powstaje 2. część „najlepszego kryminału wszech czasów”!

Film „Gorączka” miał premierę w 1995 roku i wyreżyserował go Michael Mann, który teraz zająć ma się również jego kontynuacją. W hicie zagrali między innymi Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Ahsley Judd, Hank Azaria czy Natalie Portman.

Powstaje „Gorączka 2”. Wiemy, kto zagra w kontynuacji hitu

W wywiadzie dla Deadline Leonardo DiCaprio w końcu potwierdził, że pracuje nad „Gorączką 2” i choć, jak mówił, „do rozpoczęcia produkcji jeszcze daleka droga”, wygląda na to, że film jest w dobrej formie i będzie adaptacją kontynuacji książki o tym samym tytule. Jednocześnie aktor nie ujawnił, kto dołączy do niego w tym przedsięwzięciu.

– To w dużej mierze osobny film. Wciąż nad nim pracujemy, jesteśmy daleko od produkcji. Film oddaje hołd „Gorączce”, ale też kontynuacją tej historii. Książka już się ukazała, więc nie ma żadnych wielkich sekretów, które mógłbym zdradzić, jeżeli chodzi o fabułę. Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości i przeszłości, począwszy od kluczowego momentu w – według mnie – najlepszego kryminału wszech czasów. To jeden z tych filmów, który wciąż rezonuje, o którym ciągle się mówi, który był wielokrotnie naśladowany i wpłynął na wiele innych produkcji (…) Nie możemy skopiować tego, czym był „Gorączka”, więc film oddaje hołd temu filmowi, ale nadaje mu jednocześnie własną, unikalną całość – powiedział DiCaprio.

Według plotek w filmie w kultowych rolach pojawią się oprócz DiCaprio: Adam Driver, Austin Butler i Al Pacino. „Gorączka 2” będzie oparta na powieści o tym samym tytule, wydanej w 2022 roku przez Michaela Manna. Książka, która stanowi kontynuację ostatnich chwil filmu, śledzi losy Chrisa Shiherlisa (Val Kilmer) próbującego uciec z Los Angeles. Z Vincentem Hanną (Al Pacino) depczącym mu po piętach, historia przeskakuje między przeszłością a teraźniejszością, opowiadając pełną historię grupy przestępczej i detektywów wysłanych, by ich ścigać. Nowi aktorzy prawdopodobnie wcielą się w młodsze wersje Hanny i Neila McCauleya (Robert De Niro), a także innych kluczowych bohaterów powieści.

