Polsat idzie jak burza. Rekordowe wzrosty i nokaut konkurencji

Listopad 2025 roku przyniósł stacji tak dynamiczny wzrost w oglądalności, że w telewizyjnych zestawieniach zrobiło się naprawdę gorąco. Szczególnie wieczorne pasmo, tradycyjny rządca emocji, błysnęło imponującą formą.

Prime-time na pełnych obrotach

To właśnie w kluczowych godzinach Polsat zanotował rezultaty, które wyraźnie ustawiły hierarchię na rynku. Stacja przebiła swoje ubiegłoroczne osiągnięcia w kilku najważniejszych grupach. Wśród widzów w wieku 16–34 oglądalność poszybowała w górę aż o 16 proc. W grupie ogólnej 4+ wzrost wyniósł 18 proc., a w komercyjnej 16–59 Polsat zanotował skok o 11 proc.

Dla stacji to dowód nie tylko na skuteczną strategię programową, lecz także na rosnącą siłę marki, która potrafi trafić zarówno do młodych, jak i do widzów z przyzwyczajeniami.

Całodobowe wyniki i pozycja numer jeden

Listopad okazał się jeszcze bardziej spektakularny, gdy spojrzeć na wyniki w ujęciu całodobowym. W grupie 4+ Polsat ponownie wysunął się na czoło zestawień, osiągając wzrost o 2 proc. rok do roku. Jeszcze lepiej wypadła grupa 16–34, w której stacja również została liderem, notując wzrost o 8 proc.

To właśnie młodzi widzowie, śledzący emocjonalne reality show, flagowe seriale czy głośne formaty rozrywkowe, okazali się jednym z motorów napędowych tegorocznego sukcesu.

Jesienny sezon pod dyktando Polsatu

Jeśli jednak listopad był mocnym akcentem, to cała jesień okazała się prawdziwą demonstracją siły. Od września do listopada Polsat zanotował największy skok na rynku w prime-time. Młodzi widzowie (16–34) wygenerowali wzrost aż o 36 proc., co wyraźnie ustawiło stację na pozycji lidera. W grupie komercyjnej 16–59 stacja podciągnęła wynik o 19 proc., a w grupie 4+ zanotowała skok o 26 proc.

Tak mocna dynamika potwierdza, że Polsat nie tylko umocnił się na pozycji jednego z głównych graczy, ale w tej jesieni po prostu przejął stery.

