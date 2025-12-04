Za 3 dni perełka kin trafi do sieci. Polacy mają słabość do takich thrillerów

Nowiutki, trzymający w napięciu i pełen emocji dramat szpiegowski z 2025 roku w reżyserii zdobywcy Oscara Stevena Soderbergha („Traffic”, „Erin Brockovich”), zadebiutuje już 7 grudnia.

Świeżynka na streamingach. Za trzy dni obejrzymy głośny thriller

W centrum opowieści znajdują się losy jednych z najzdolniejszych agentów swoich czasów – George’a Woodhouse’a (Michael Fassbender) oraz jego żony Kathryn (Cate Blanchett), równie błyskotliwej co nieprzewidywalnej. Ich życie wydaje się perfekcyjnie poukładane, dopóki na Kathryn nie pada cień podejrzenia o zdradę ojczyzny. Podejrzenie to stawia George’a przed dramatycznym wyborem, który zaważy nie tylko na ich małżeństwie, ale i na bezpieczeństwie kraju. Czy wybierze lojalność wobec ukochanej, czy wobec państwa, któremu przysiągł wierność? Soderbergh prowadzi tę historię z typową dla siebie precyzją, stopniowo podkręcając napięcie i zmuszając widza do ciągłego kwestionowania tego, komu można naprawdę ufać.

W filmie „Szpiedzy” występuje imponująca plejada gwiazd: zdobywczyni Oscara Cate Blanchett („Blue Jasmine”, „Carol”), nominowany do Oscara Michael Fassbender („Agencja: Służba Wywiadu”), Pierce Brosnan („Strefa gangsterów”), nominowany do Emmy Regé-Jean Page („Bridgertonowie”), laureatka BAFTA Marisa Abela (Back to Black, Branża), Tom Burke („Furiosa: Saga Mad Max”) oraz nominowana do Oscara Naomie Harris („Moonlight”, „Skyfall”).

Za scenariusz odpowiada David Koepp – autor takich hitów jak „Mission: Impossible” czy „Jurassic Park”, co gwarantuje wartką akcję, błyskotliwe dialogi i intrygę pełną wielowarstwowych zwrotów. Film „Szpiedzy”, zrealizowany z rozmachem i dbałością o szczegóły oddające mroczne realia pracy służb wywiadowczych, będzie można obejrzeć już od niedzieli 7 grudnia w SkyShowtime.

„Szpiedzy” dołączają do imponującej kolekcji kinowych premier 2025 roku dostępnych w SkyShowtime, w tym głośnych tytułów takich jak „Anora”, „Brutalista”, „Nosferatu” czy „Wicked”. To obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy kochają inteligentne, pełne napięcia thrillery.

