Serialowy hit zdetronizowany. Nowość zgarnia koronę

Osiem miesięcy temu legendarny serial „Rozdzielenie” (ang. „Severence”) zdobył tytuł najchętniej oglądanego debiutu w historii streamingowej, za sprawą swojego drugiego sezonu. Treaz koronę najchętniej oglądanego debiutu teraz zgarnął najnowszy hit platformy – „Jedyna” (ang. „Pluribus”) od Vince'a Gilligana, twórcy „Breaking Bad”. To serial, który wielu krytyków okrzyknęło „obowiązkowym seansem tego roku”.

Nowy serial odbiera koronę uwielbianemu „Rozdzieleniu”. Słusznie?

Po sukcesie „Breaking Bad” i „Better Call Saul” niektórzy mogliby pomyśleć, że Vince Gilligan ma już zdefiniowany styl. Zamiast tego serwuje nam on jednak serial o niezwykle unikalnym założeniu, świetnych kreacjach aktorskich i w niczym nie przypominający jego najsłynniejszych dzieł. „Jedyna” to oryginalny serial, który łączy różne gatunki. Opowiada historię najbardziej nieszczęśliwej osoby na świecie, która musi ocalić ludzkość przed szczęściem. W główną rolę wciela się Rhea Seehorn, która zdobyła dwie nominacje do Emmy za rolę w „Zadzwoń do Saula”. Oprócz niej w serialu występują Karolina Wydra („Sneaky Pete”) i Carlos-Manuel Vesga (”The Hijacking of Flight 601”). Gościnnie wystąpią Miriam Shor („American Fiction”) i Samba Schutte (”Our Flag Means Death”).

"Jedynej" udało się utrzymać dotychczas wskaźnik Tomatometer na poziomie 98 proc. (w serwisie Rotten Tomatoes), a wśród opinii krytyków przeczytać można, że produkcja to „arcydzieło”, „najlepszy w historii serial” czy „pozycja obowiązkowa”. Na polskim Filmwebie serial o najbardziej nieszczęśliwej osobie na Ziemi ma ocenę 8/10 od widzów i 7,8/10 od krytyków.

„Pluribus” otrzymał zamówienie na dwa sezony w 2022 roku, więc jasne jest, że serial otrzyma co najmniej jeden nowy sezon. Biorąc pod uwagę rekordowy debiut i dobre recenzje, można się spodziewać, że serial będzie kontynuowany również w przyszłości.

Na Apple TV+ dostępnych jest do tej pory 5 odcinków serialu. Kolejny wpadnie na platformę już jutro 5 grudnia.

