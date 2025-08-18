15 brytyjskich miniseriali, które ogląda się jednym tchem

Brytyjskie seriale od lat uchodzą za jedne z najbardziej oryginalnych i jakościowych produkcji telewizyjnych na świecie. Wraz z rozwojem platform streamingowych, produkcje z Wysp Brytyjskich zaczęły docierać do coraz szerszego grona odbiorców, zyskując międzynarodową sławę i uznanie krytyków. Choć na myśl od razu przychodzą takie tytuły jak „Fleabag”, „The Crown”, „Skins” czy „Utopia”, to właśnie brytyjskie miniseriale stały się prawdziwym polem popisu dla scenarzystów i reżyserów.

Format zamkniętej historii rozpisanej na zaledwie kilka odcinków – zwykle od sześciu do dwunastu – ma ogromną siłę. Z jednej strony pozwala twórcom skupić się na precyzyjnie poprowadzonej fabule, bez konieczności sztucznego wydłużania akcji, z drugiej zaś daje widzom satysfakcję z obejrzenia kompletnej i spójnej opowieści w krótkim czasie. To właśnie ta zwięzłość, intensywność narracji i dbałość o szczegóły sprawiają, że miniseriale mają tak wielu fanów.

W niniejszym zestawieniu przygotowaliśmy listę 15 najlepszych brytyjskich miniseriali, które warto znać – niezależnie od tego, czy szukasz inteligentnego dramatu, klimatycznego kryminału, czy emocjonującego thrillera.

15 najlepszych brytyjskich miniseriali

„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Biała królowa”



Pogrążona w chaosie XV-wieczna Anglia jest miejscem krwawych rozgrywek o królewski tron. Rok 1464. Anglia od blisko dekady jest w stanie wojny domowej. Walka toczy się pomiędzy Yorkami i Lancasterami o prawo do tronu. Za sprawą manipulacji Lorda Warwicka (James Frain) królem Anglii zostaje Edward IV z rodu Yorków (Max Irons). Nowy władca zakochuje się w plebejce - Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson) - która po śmierci męża pozostała z dwójką dzieci bez grosza przy duszy. Para potajemnie bierze ślub, a sytuacja na dworze powoli zaczyna wymykać się spod kontroli.



„I nie było już nikogo”



Sierpień 1939 roku, Wybrzeże Jurajskie. Dziesięcioro nieznajomych pod różnymi pretekstami zostaje zwabionych na wyspę Soldier Island. Gospodarzami mają tu być państwo Owenowie. Goście wkrótce po przybyciu do posiadłości wysłuchują nagrania z oskarżeniem o popełnione w przeszłości zuchwałe zbrodnie, a następnie zaczynają kolejno ginąć.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd”



Detektyw z Tokio wyrusza do Londynu w poszukiwaniu zaginionego młodszego brata, rzekomo powiązanego z Yakuzą i oskarżonego o zamordowanie japońskiego biznesmena. Stawką w tej grze jest honor jego rodziny, a także delikatny rozejm pomiędzy tokijskimi gangami.



„Rok za rokiem”



Burzliwe przemiany społeczne, technologiczne, polityczne i ekonomiczne, zachodzące w Wielkiej Brytanii na przestrzeni 15 lat, zostają przedstawione z perspektywy angielskiej rodziny Lyonsów.



„W komnatach Wolf Hall”



Król Henryk VIII mianuje Thomasa Cromwella wikariuszem generalnym Kościoła anglikańskiego, aby pomógł mu spełnić swoje ambicje.



„Jezus z Nazaretu”



Oparta na Nowym Testamencie filmowa opowieść o życiu Jezusa z Nazaretu. Zrealizowana z wielkim rozmachem i gwiazdorską obsadą (Robert Powell, Anne Bancroft, James Mason, Rod Steiger, Laurence Olivier, Ian Holm, Ernest Borgnine, Peter Ustinov, Anthony Quinn), wiernie przedstawia najważniejsze wydarzenia opisane w Ewangelii - od Zwiastowania aż po Zmartwychwstanie. Dodatkowym walorem filmu są wspaniałe zdjęcia bliskowschodnich plenerów, scenografia doskonale oddająca realia epoki oraz wspaniała muzyka.



„Bo to grzech”



Serial koncentruje się na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80.



„Skandal w angielskim stylu”



Koniec lat 60. ubiegłego wieku. Jeremy Thorpe (Hugh Grant) – lider Partii Liberalnej i najmłodszy od stu lat przywódca brytyjskiej partii politycznej – skrywa mroczną tajemnicę, którą za wszelką cenę stara się ukryć. Dopóki Norman Scott (Ben Whishaw), jego były i bardzo niedyskretny kochanek żyje, jego błyskotliwa kariera polityczna jest zagrożona. Thorpe widzi tylko jedno wyjście z tej sytuacji – Scott musi zostać raz na zawsze uciszony.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Ja, Klaudiusz”



Uważany od dziecka za osobę niezbyt bystrą Klaudiusz, obserwując co dzieje się w pałacu dziadka cesarza Tyberiusza, dochodzi do wniosku, że bezpieczniej będzie nie zmieniać opinii o sobie.



„Duma i uprzedzenie”



Elizabeth Bennet – młoda, niezbyt zamożna, skromna panna obdarzona dużą osobowością, wdziękiem i dowcipem. Bez pamięci zakochuje się w niej pan Fitzwilliam Darcy – człowiek bogaty, o wysokiej pozycji społecznej. Bariera społeczna jaka jest między nimi oraz oszczerstwa rzucane na Darcy'ego oddalają możliwość spełnionej miłości. Gdy jednak Elizabeth utwierdza się w swoim uczuciu do ukochanego, wszystko zaczyna się wyjaśniać, co otwiera zakochanym drogę na ślubny kobierzec.



„The Beatles: Get Back”



Serial dokumentalny o zespole The Beatles, zawierający nagrania studyjne, które zostały nakręcone na początku 1969 roku do filmu fabularnego "Let It Be" z 1970 roku.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia", ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.

