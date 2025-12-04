Barbórka gwiazd. Te Basie podbiły polski show-biznes

Barbórka, przypadająca na 4 grudnia, choć kojarzona jest przede wszystkim ze wspomnieniem św. Barbary z Nikomedii, patronki górników i ich świętem, to także po prostu imieniny Barbary. W Barbórkę poranek rozpoczyna się mszą w kościele lub cechowni, tuż obok figury św. Barbary. Później rusza barwna defilada górników w paradnych mundurach i czakach z pióropuszami, którzy maszerują przy akompaniamencie orkiestry dętej. Wieczorami śląskie miasta żyją biesiadami, koncertami i balami.

Barbary kultury i show-biznesu

Chociaż Barbórka tradycyjnie kojarzy się z górniczą celebracją, warto pamiętać, że imię Barbara noszą też kobiety, które od dekad nadają ton polskiej kulturze. To one współtworzyły kino, muzykę, czy kabaret, a ich dorobek również zasługuje na szacunek i uwagę.

Ten dzień to zatem doskonała okazja, by przypomnieć sobie o kobietach, które noszą to piękne, mocne imię, a jest ich naprawdę wiele. Cały świat zna Barbrę Streisand, ale Polacy nie gorsi i swoje Barbary mają. Oto prezentacja wybranych, najbardziej wyrazistych kobiet o tym imieniu.

Barbara Brylska



Ikona kina lat 60. i 70., jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych aktorek nie tylko tamtych dekad. Na ekranie hipnotyzowała połączeniem tajemnicy i niepodważalnego talentu, dzięki czemu szybko okrzyknięto ją seksbombą polskiego filmu. Rozpoznawalność przyniosły jej m.in. „Faraon” oraz rosyjska komedia „Ironia losu”, która uczyniła ją gwiazdą także poza granicami Polski.



Barbara Kurdej-Szatan



Aktorka obdarzona wdziękiem i energią sceniczną, znana z teatru, telewizji i filmu. Polacy poznali i pokochali ją jako Blondynkę z reklam telefonii komórkowej. Przełomem okazała się rola w „M jak miłość”. Od lat jedna z najbarwniejszych postaci polskiej popkultury.



Barbara Bursztynowicz



Telewidzowie kojarzą ją przede wszystkim jako Elżbietę Chojnicką z kultowej telenoweli „Klan”. Od lat obecna również w Teatrze Telewizji, zagrała w filmie „Sam na sam”. Prywatnie żona aktora Jacka Bursztynowicza, zawodowo jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich seriali.



Barbara Mularczyk-Potocka



Znana jako serialowa Mariolka ze „Świata według Kiepskich” – roli, która przyniosła jej ogromną popularność i status jednej z najbardziej zapamiętywanych bohaterek komediowego hitu Polsatu. Przez lata tworzyła jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w historii polskiego sitcomu.



Barbara Krafftówna



Wszechstronna, pełna finezji i lekkości. Doskonale odnajdywała się zarówno w dramacie, jak i komedii. Zasłynęła udziałem w kultowych filmach i serialach, w tym w „Czterech pancernych i psie” oraz „Jak rozpętałem II wojnę światową”. Jej talent komediowy przez lata zachwycał pokolenia widzów i ugruntował jej miejsce w historii polskiego kina.



Barbara Kwiatkowska-Lass



Symbol młodości polskiego kina lat 60., aktorka o wyjątkowej urodzie i wielkiej charyzmie. Międzynarodową sławę zdobyła już jako bardzo młoda artystka, dzięki roli w filmie „Ewa chce spać”, nagrodzonym w Cannes. Grała także w produkcjach europejskich, umacniając swój status gwiazdy o zasięgu globalnym.



Barbara Sienkiewicz



Aktorka teatralna i lalkarka, przez lata związana z teatrami lalkowymi i telewizją. Uwagę ogólnopolskich mediów przyciągnęła w momencie, gdy w wieku 60 lat urodziła bliźnięta. Wcześniej pojawiała się m.in. w serialach i spektaklach telewizyjnych, pracując na wielu scenach w całym kraju.



Barbara Wrzesińska



Ceniona aktorka filmowa i teatralna, urodzona w 1938 roku w Warszawie. Największą popularność zdobyła jako Panna Basieńka w Kabarecie Olgi Lipińskiej, ale jej talent błyszczał także w adaptacjach literackich, m.in. w „Kabarecie Starszych Panów” i „Nocach i dniach”. Gwiazda kabaretu, mistrzyni komediowego tempa i scenicznej ekspresji.



Basia (Barbara Trzetrzelewska)



Polsko-brytyjska piosenkarka jazzowa, znana na świecie jako Basia. Jej charakterystyczny głos podbił rynki Europy i USA. Współpracowała z zespołem Matt Bianco, a później odniosła sukces solowy, stając się jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek za granicą.Czytaj też:

