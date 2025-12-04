„Klan” zaskakuje. To ona zastąpi Barbarę Bursztynowicz

Od 4 grudnia na ekranach pojawi się nowa aktorka, a wraz z nią nowa energia zagości w domu Chojnickich. I to taka, która przewróci jego dotychczasową rzeczywistość do góry nogami.

Pożegnanie Elżbiety Chojnickiej i wielki fabularny przełom

Początek 2025 roku przyniósł informację, która zatrzęsła światem wiernych fanów serialu. Barbara Bursztynowicz po 27 latach żegna się z „Klanem”. Twórcy uznali decyzję aktorki i wysłali Elżbiety na pielgrzymkowy szlak do Santiago de Compostela, gdzie bohaterka – po latach serialowych burz i rodzinnych kryzysów – dochodzi do wniosku, że jej droga prowadzi zupełnie gdzie indziej. Ostatecznie zostaje w Hiszpanii, nie wracając do Jerzego.

To dla Jerzego Chojnickiego dramatyczny moment. Pozostaje sam w rodzinnym domu na Sadybie, a jedynym śladem po Elżuni stają się dokumenty, które przysyła z zagranicy – te, dzięki którym aptekę przekazuje córce Beacie. Wszystko wskazywało na to, że Jerzy utkwi w tej samotności na dłużej. Aż do teraz.

Z nieślubną córką pod jednym dachem. Wielka zmiana w „Klanie”

Scenarzyści zdecydowali się na odważny ruch. Do serialu wraca postać Dominiki Turman – nieślubnej córki Jerzego. Widzowie pamiętają ją sprzed lat, kiedy grała ją Anna Janik. Teraz, po ośmiu latach przerwy, do roli wchodzi Aleksandra Kasperek.

Dominika pojawi się w odcinku 4610, który TVP1 wyemituje 4 grudnia 2025 roku o godzinie 18:10. Początkowo ma wpaść jedynie na chwilę, przyjeżdżając do Warszawy z Poznania, by załatwić kilka spraw. Jednak los – jak to w „Klanie” – szybko zmienia jej plany. Dominika decyduje, że zostaje na Sadybie na stałe. A to oznacza, że Jerzy Chojnicki z dnia na dzień przestaje być samotnym gospodarzem.

Aleksandra Kasperek – młoda twarz najstarszej telenoweli

Nowa odtwórczyni roli Dominiki ma 24 lata i już pewien dorobek w telewizji. Aleksandra Kasperek ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i dała się poznać widzom dzięki rolom w takich serialach, jak „Na dobre i na złe”, „Na sygnale”, „Komisarz Alex” czy „Barwy szczęścia”. Pojawiała się również w „Pierwszej miłości”, „Drelichu” i polskiej wersji „Doktora Who”.

Teraz dołącza do obsady najdłużej emitowanej polskiej telenoweli – i to w chwili, gdy „Klan” otwiera zupełnie nowy rozdział. W domu Chojnickich zrobi się tłoczniej, fabuła nabierze rumieńców, a widzowie dostaną kolejny powód, by o 18:10 włączyć TVP1.

