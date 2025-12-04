Gangsterskie serialowe sztosy. Topka na binge-watch

Choć przez lata to głównie w kinie spotykaliśmy się z opowieściami o mafii i przestępczym półświatku, współczesna telewizja i platformy streamingowe powoli przejmują pałeczkę, dostarczając produkcji, które potrafią dorównać kultowym filmom, a czasem nawet je przewyższyć. Seriale gangsterskie stały się przestrzenią, gdzie twórcy mogą opowiadać dłuższe, bardziej złożone historie, pokazując powolną ewolucję (lub degradację) bohaterów oraz wielowymiarowość świata przestępczego. Widzowie chętnie zanurzają się w mroczny świat bezwzględnych bossów, skorumpowanych stróżów prawa, ryzykownych interesów i porachunków.

Jeśli więc szukasz tytułów, które pochłoną cię bez reszty i nadadzą się idealnie do binge-watchingu, przygotowaliśmy listę gangsterskich seriali, które trzymają w napięciu, zaskakują i zostają w głowie na długo po obejrzeniu ostatniego odcinka. Rozsiądź się wygodnie – przed tobą najlepsze gangsterskie sztosy do maratonu.

Idealne na maraton: Seriale gangsterskie

„Peaky Blinders”



Birmingham, 1919 rok. „Tommy” Shelby (Cillian Murphy) jest weteranem wojennym i przywódcą niesławnego gangu „Peaky Blinders”, zwanego tak z powodu żyletek wszytych do czapek noszonych przez jego członków. Gdy Tommy wchodzi w posiadanie transportu broni skradzionej z lokalnej fabryki, zaczyna snuć plany wzmocnienia swojej pozycji. Tymczasem do miasta przybywa bezkompromisowy inspektor policji Chester Campbell (Sam Neill) z misją odzyskania zaginionego ładunku.



„Zakazane imperium”



Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”) w serialu HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Odwróceni”



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii "Blacha" zostaje oskarżony o gwałt.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Bumpy Johnson, szef mafii z Harlemu, po 10 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wypowiada wojnę włoskiej mafii, która przejęła jego terytorium.



„Dżentelmeni”



W serialu Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość, która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.



„Strefa gangsterów”



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.



„Gomorra”



Jeden z przywódców kamorry trafia do więzienia. Rozpoczyna się walka o przejęcie władzy w mafii.



„Suburra”



Rok 2008. Konflikt wokół terenu w nadmorskim miasteczku niedaleko Rzymu przeradza się w walkę na śmierć i życie między gangsterami, skorumpowanymi politykami i Watykanem.



„Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Synowie anarchii”



Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.



„Miasto cudów”



Akcja serialu rozgrywa się w Miami Beach na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Opowiada o historii Ike'a Evansa (Jeffrey Dean Morgan), właściciela luksusowego hotelu Miramar Playa, który obraca się wśród elity artystycznej i finansowej Miami.



„Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Sacred Games”



Wspólna przeszłość doprowadza uczciwego policjanta do zbiegłego szefa gangu, którego tajemnicze ostrzeżenie staje się początkiem misji ratowania Mumbaju przed katastrofą.Czytaj też:

