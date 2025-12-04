Labubu i dubajska czekolada wyprzedziły wybory. Rok w wyszukiwarce Google 2025

Rok 2025 w polskim internecie zapamiętamy jako czas wielkich kontrastów. Z jednej strony uciekaliśmy przed politycznym napięciem w świat rodzimych seriali, z drugiej – masowo sprawdzaliśmy ceny biletów na koncerty światowych gwiazd i uczyliśmy się piec „wiralowe” ciasteczka. Oto co królowało w naszej wyobraźni (i w pasku wyszukiwania) w minionym roku.

Czego szukają Polacy? Rok w wyszukiwarce

Zestawienie „Rok w wyszukiwarce” zdominowały wybory prezydenckie — nazwiska Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego pojawiały się kilkakrotnie w różnych kontekstach. Polki i Polacy z uwagą śledzili również wydarzenia na świecie, w tym sytuację w Iranie oraz doniesienia z Watykanu dotyczące papieża Franciszka i wyboru jego następcy. Masowo wyszukiwano też informacji o serialach „Heweliusz” i „Squid Game”, sprawdzano ceny biletów na koncert Pitbulla, a także dociekano fenomenu kolekcjonerskiej maskotki Labubu. Rok w wyszukiwarce to coroczne zestawienie haseł najszybciej zyskujących na popularności, które pokazuje, co interesowało internautów i internautki w danym roku.

My oczywiście wybraliśmy najbardziej kulturalne i rozrywkowe wyszukiwania Polaków. Tegoroczne zestawienie haseł Google to fascynujący miks nostalgii, wiralowych szaleństw z TikToka i wielkich polskich produkcji, które zdetronizowały zachodnie hity.

Pluszowa obsesja i kulinarny luksus

Największym zaskoczeniem roku w kategorii trendów lifestylowych i popkulturowych jest absolutna dominacja hasła Labubu. Ta charakterystyczna postać, wywodząca się z azjatyckiej popkultury, stała się w Polsce fenomenem na skalę masową. Labubu trafiło na 2. miejsce w ogólnym rankingu zyskujących na popularności haseł, wyprzedzając nawet wyniki wyborów. Polacy masowo pytali „co to Labubu” oraz – co kluczowe dla portfeli rodziców – „ile kosztuje Labubu”.

Równie silnym trendem, który przyszedł do nas z mediów społecznościowych, była dubajska czekolada. To właśnie przepis na ten deser był najczęściej wyszukiwaną recepturą kulinarną roku, detronizując tradycyjny żurek czy sałatkę jarzynową.

„Heweliusz” absolutnym hitem

W świecie filmu i seriali rok 2025 należał do polskich twórców, choć nie zabrakło globalnych franczyz. Absolutnym hitem okazał się serial „Heweliusz”. Produkcja opowiadająca o tragicznej katastrofie promu nie tylko zajęła 1. miejsce w kategorii seriali, ale znalazła się też na wysokim 4. miejscu w ogólnym zestawieniu haseł roku. Polacy byli tak poruszeni historią, że masowo sprawdzali fakty historyczne, pytając „dlaczego zatonął Heweliusz” oraz „ile osób przeżyło katastrofę”.

Na drugim miejscu podium serialowego znalazł się powracający z nowym sezonem koreański „Squid Game”, a tuż za nim polski kryminał „Wzgórze psów”. Globalny fenomen koreańskiego hitu przeniósł się do kuchni Polaków, którzy często pytali „jak zrobić ciasteczka ze Squid Game”. Widzowie wciąż kochają też sarmacki humor – drugi sezon „1670” utrzymał się w ścisłej czołówce, a fani dopytywali o datę jego premiery. Niezwykle popularny w streamingu serial „Wednesday” znalazł się dopiero na 9. miejscu listy wyszukiwania.

W kinach królował „Dom dobry”(1. miejsce wśród filmów) oraz głośne „Konklawe”, które wzbudziło tak duże zainteresowanie, że Polacy pytali Google „ile trwa konklawe”. Na podium znalazła się też ekranizacja kultowej gry „Minecraft”. Nostalgia zadziałała w przypadku powrotu Bridget Jones – film „Bridget Jones: Szalejąc za facetem” zamknął pierwszą piątkę kinowych hitów.

Powrót muzycznych legend. Chopin rządzi

Scena muzyczna w 2025 roku to triumf „starej gwardii” i klasyki. Najbardziej pożądanym wydarzeniem muzycznym (kategoria Koncert) był występ Pitbulla, który wyprzedził nawet polskiego rapera Quebonafide. Ogromne emocje wzbudził Konkurs Chopinowski 2025. Polacy nie tylko szukali biletów na koncerty związane z wydarzeniem, ale też masowo wpisywali frazę „kto wygrał Konkurs Chopinowski 2025”. Wśród zagranicznych gwiazd niesłabnącą popularnością cieszą się The Weeknd (z zapowiedzią trasy na 2026 rok) oraz Jennifer Lopez.

W tekstach piosenek widać silny zwrot ku klasyce polskiej estrady – najczęściej szukaliśmy tekstu „Najwięcej witaminy”, co może sugerować popularność nowych coverów lub wykorzystanie utworu w popularnym programie TV. Na drugim miejscu znalazła się „Gaja”.

Gwiazdy: Pożegnania i nowi idole

Rok 2025 przyniósł niestety wiele smutnych pożegnań w świecie kultury. Na szczycie listy „Ludzie, których pożegnaliśmy” znalazła się uwielbiana artystka kabaretowa Joanna Kołaczkowska. Świat muzyki opłakiwał także legendę rocka – Ozzy'ego Osbourne'a oraz popularnego w klubach DJ-a Hazela. Odeszła także znana z radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk.

Wśród żyjących gwiazd, które budziły największe zainteresowanie, królowała Justyna Steczkowska oraz Krzysztof Stanowski. W kategorii aktorów Polacy najczęściej szukali informacji o Jacku Kopczyńskim i Macieju Musiale. Na liście wyszukiwania Polaków znaleźli się również Filip Gurłacz, Martyna Byczkowska, Grażyna Szapołowska, oraz Ewa Minge. W przypadku dwóch ostatnich pań najczęściej pytano wyszukiwarkę o wiek.

Nowe hasła: Nepodzieci i Szon

Język i zainteresowania Polaków ewoluują. Polaków bardziej interesowało to, kto wygrał Eurowizję, niż wybory prezydenckie. Mocno nurtowało ich także pytanie, dlaczego Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina. W kategorii "Kto to?" pojawiło się hasło „nepodziecko”, co wskazuje na rosnącą dyskusję o dzieciach sławnych rodziców w show-biznesie (definicja tego słowa była też szukana w kategorii Definicja).

Zastanawialiśmy się też, kim jest Natsu oraz Magic Mars. Internauci musieli także korzystać z Google, by rozszyfrować takie pojęcia jak „Szon Patrol”, „snus”, „nepodziecko” (nepo baby) czy „gaslighting”.