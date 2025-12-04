Łzy, skandale i tajemnice Dody. Ten serial odsłoni kulisy życia gwiazdy

Doda, gwiazda od dwóch dekad obecna w centrum medialnych emocji, odsłania kulisy swojego życia w dokumencie. Producent właśnie udostępnił pierwsze zdjęcia z planu. Robią wrażenie.

Dwie dekady na topie. Teraz czas na kulisy

Serial dokumentalny „DODA” produkcji własnej Prime Video ma być szczerym zapisem historii Doroty Rabczewskiej — od jej głośnych triumfów po bolesne doświadczenia, które odcisnęły trwały ślad na jej życiu i twórczości. Twórcy zapowiadają opowieść o odporności, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.

Produkcja ma odsłonić kulisy wydarzeń, które przez dwadzieścia lat trafiały na nagłówki gazet. Widzowie zobaczą zarówno skandale i publiczne konflikty, jak i prywatne dramaty, zmagania z depresją oraz zawodowe wzloty, które ukształtowały jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej popkultury.

Zapłakana Doda. Zdjęcia z planu budzą emocje

Dotarły do nas pierwsze materiały promocyjne. Na jednym ze zdjęć widać Dodę zalaną łzami, najprawdopodobniej w trakcie opowieści o trudnych wspomnieniach. Inne ujęcia pokazują ją w towarzystwie Michała Wiśniewskiego i Justyny Steczkowskiej, z którymi przez lata przecinały się jej zawodowe i medialne drogi. W filmie pojawi się także nauczycielka gwiazd Elżbieta Zapendowska.

Największym zaskoczeniem dla fanów może się jednak okazać obecność na planie mężczyzny z przeszłości. To Damian Pikus, pierwszy chłopak Dody. To właśnie takie osobiste elementy mają nadać produkcji autentyczności i otworzyć drzwi do wspomnień, o których Doda dotąd nie opowiadała w tak bezpośredni sposób.

Twórcy dokumentu zapowiadają obecność archiwalnych zdjęć oraz komentarzy osób, które odegrały kluczową rolę w polskiej branży rozrywkowej. Dzięki temu widzowie mają zobaczyć Dodę nie tylko jako ikonę popkultury, ale przede wszystkim jako kobietę zmagającą się z konsekwencjami wieloletniej obecności w centrum uwagi. „DODA” ma ukazać pełen kontrastów świat wokalistki — od błysku fleszy po momenty, w których zostaje sama z ciężarem oczekiwań i własnych emocji. Premiera serialu odbędzie się wyłącznie na Prime Video.

Galeria:

„Doda” – film o Dorocie RabczewskiejCzytaj też:

Wojewódzki kpi z partnerki Hakiela. „Zdolna bezobjawowo”Czytaj też:

Świąteczny klimat jarmarku? Książulo: Zapłaciłem 20 zł za trzy g****a