Szukacie dobrego kryminału? To perełka brytyjskiej telewizji sprzed kilku lat

Pierwszy sezon serialu „Czas” opowiada o więźniu, którego trawi poczucie winy i oficerze stojącym przed niemożliwym wyborem. To trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych.

Brytyjski serial kryminalny był hitem. Przypomnijcie sobie tę perełkę

Mark Cobden (Sean Bean) jest nauczycielem, mężem i ojcem, który w wypadku zabił niewinnego mężczyznę. Jest przytłoczony poczuciem winy i godzi się, a nawet czuje ulgę, dowiadując się, że został skazany na cztery lata. Rozdzielony ze swoją rodziną nie wie, co czeka go w nowym, nieprzyjaznym miejscu, gdzie bardzo szybko będzie musiał nauczyć się sztuki przetrwania. Eric McNally (Stephen Graham) jest natomiast funkcjonariuszem służby więziennej. Troskliwy i uczciwy Eric stara się chronić osadzonych, co jest bardzo trudnym zadaniem w zakładzie karnym, gdzie napięcie między skazanymi sięga zenitu. Kiedy pewnego dnia jeden z najbardziej niebezpiecznych więźniów poznaje jego słaby punkt, Eric staje przed trudnym dylematem.

W serialu występują Sean Bean (serial HBO Gra o tron), Stephen Graham (serial HBO Zakazane imperium), Siobhan Finneran, Sue Johnston, Hannah Walters, David Calder, Nadine Marshall, Michael Socha, Aneurin Barnard, Jack McMullen oraz James Nelson-Joyce. Zdjęcia do serialu zostały zrealizowane w Liverpoolu i jego okolicach. Fund.

Pierwszy sezon serialu „Czas” zebrał w przeważającej mierze pozytywne recenzje, a wielu chwaliło grę dwóch głównych aktorów. Podczas gali rozdania nagród BAFTA TV Awards w 2022 roku serial zdobył nagrodę w kategorii najlepszy miniserial, a Sean Bean nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Stephena Grahama nominowano z kolei do nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego.

A o czym jest 2. sezon serialu „Czas”?

Drugi sezon „Czasu” zebrał równie pozytywne recenzje. Ze względu, że jest to serialowa antologia, w odsłonie tej zagrały między innymi Jodie Whittaker, Tamara Lawrance, Siobhan Finneran czy Bella Ramsey, którą teraz możecie dobrze kojarzyć z „The Last of Us”. Sezon 2. „Czasu” opowiada o trzech kobietach. Orla, samotna matka odsiadująca swój pierwszy wyrok, Abi, która skazana na dożywocie, i Kelsey, ciężarna narkomanka i recydywistka, rozpoczynają odbywanie wyroków w więzieniu dla kobiet.

Serial „Czas” obejrzycie obecnie w Polsce na platformach PlayNow, CDA oraz Canal+.

