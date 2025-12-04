Porównują go do „Wielkich kłamstewek”. Perełka wraca i dołącza ulubieńca

Serial „Znajomi i sąsiedzi” to jedna z tegorocznych nowości platformy Apple TV+. Tytuł zadebiutował w kwietniu 2025 roku i od razu przyciągnął masę widzów. Teraz serwis podał, że doczekamy się jego kontynuacji, której twórcą znów będzie autor bestsellerów Jonathan Tropper, pełniący funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego, w ramach swojej ogólnej umowy z Apple TV..

Drugi sezon serialu będzie liczył dziesięć odcinków i już wiadomo, że zadebiutuje jednym z nich na Apple TV w piątek, 3 kwietnia 2026 roku. Kolejne będą emitowane co tydzień, do piątku, 5 czerwca 2026 roku. Platforma, oprócz podzielenia się pierwszymi kadrami z kolejnej odsłony hitu, przekazała też, że do gwiazdorskiej obsady, którą tworzą Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Leny Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan, dołącza nominowany do nagrody Emmy James Marsden (znany dobrze polskiej widowni z hitów takich jak „Paradise”, „Pamiętnik”, „27 sukienek”).

„W drugim sezonie Andrew Cooper nadal okrada domy w sąsiedztwie aż do momentu, gdy nowy sąsiad grozi ujawnieniem jego tajemnic i narażeniem jego rodziny na niebezpieczeństwo” – zdradza Apple TV+.

Serial na miarę „Wielkich kłamstewek”? Mocna nowość od Apple TV+

W pierwszym sezonie serialu „Znajomi i sąsiedzi” poznajemy magnata finansowego, który w następstwie rozwodu i utraty pracy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć. Sezon zdobył ogólne uznanie widzów – na polskim Filmwebie ma ocenę 7,2/10.

„Serial zdecydowanie z większym przekazem mimo sensacyjno-kryminalnego charakteru”; „Z mocny posmakiem »Wielkich Kłamstewek«, ale dobrze się to ogląda. Świetna muzyka i dużo ciętych dialogów”; „Piękne domy, piękne samochody, piękni ludzie i kolejny piękny serial od Apple''a. Ocena w górę dla Dona Draper'a”; „Jeden z lepszych seriali jakie widziałem”; „Świetny komentarz o kołowrotku konsumpcjonizmu”; „Świetny. Wciągający. Obnażający współczesne elity”; „Zaczyna się jak bardziej rozrywkowa wersja »Mad Mena«, w środku wspina się na wyżyny” – czytamy w komentarzach.

Pierwszy, dziewięcioodcinkowy sezon serialu „Znajomi i sąsiedzi”, jest dostępny w całości na Apple TV+.

