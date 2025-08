Polski serial w TOP 3 na Netflix. Uwielbiamy takie klimaty

Na ostatnim miejscu w TOP 10 obecnie znajdziecie „Wybór matki”, nowiutki thriller z RPA, który zadebiutował na platformie w ostatni dzień lipca. Opowiada o ochroniarce konwojów, która – aby uratować swoją córkę – zgadza się zostać „kretem” podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.

Przeskakując kilka miejsc na liście, na 5. pozycji znajdziemy „Angi. Fałszywe życie, prawdziwa zbrodnia”. Ten dwuodcinkowy miniserial rzuca nowe światło na sprawę Angi – skazanej za zamordowanie i kradzież tożsamości swojej przyjaciółki – oraz na śmierć jej męża przed wieloma laty.

Czwartą lokatę zajmuje obecnie także nowość z szuflady true-crime. Jedna z największych obław w historii Nowego Jorku staje się osią emocjonującego 3-odcinkowego serialu dokumentalnego „Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama”. To opowieść o desperackiej walce nowojorskiej policji próbującej schwytać zabójcę posługującego się bronią kalibru.44 — i zarazem podróż w głąb mrocznego umysłu Davida Berkowitza. Niedawno odnalezione nagrania ujawniają, co kierowało nim podczas przerażającej serii zbrodni pod koniec lat 70. Dokument zawierający relacje policjantów, dziennikarzy i ocalałych pokazuje też, jak życie nowojorczyków zdominował strach — podsycany tajemniczymi listami, histerycznymi nagłówkami prasowymi i złą sławą mordercy, który wydawał się czaić za każdym rogiem, choć jednocześnie nikt nie potrafił go znaleźć. Ciekawostką jest to, że serię wyreżyserował nagrodzony Emmy i nominowany do Oscara Joe Berlinger.

Trzy najpopularniejsze teraz seriale na Netflix w Polsce. Wśrod nich rodzimy kryminał

Przechodzimy do TOP 3. Ostatnie miejsce na podium zajmuje teraz meksykański thriller „Zatajone grzechy”, w którym kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę – nawiązując romans z młodszym mężczyzną.

Drugie miejsce powinno ucieszyć z kolei wszystkich, którzy trzymają kciuki za rodzime produkcje. „Krucjata”, czyli serial wyprodukowany przez Telewizyjną Dwójkę, już w całości obejrzeć można na Netflix. To klasyczny serial kryminalny, opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (ksywa Mandżaro) oraz jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. Każdy odcinek zawiera własną zagadkę kryminalną i cząstkowe rozwiązanie. Serial opowiada o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet – wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, polityka-transwestyty, bankiera. Wkrótce okazuje się, że seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.

Miejsce pierwsze wśród najchętniej obecnie oglądanych na Netflix seriali zajmuje „Dzikość”. Nie jest to nic nowego – tytuł ten króluje w zestawieniu od kilkunastu dni, a jego popularność wskazuje jasno, że jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, pora to nadrobić. Sześcioodcinkowy serial z Erikiem Bana w głównej roli opowiada o losach Kyle’a Turnera, agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

