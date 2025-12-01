HBO Max odpala mocne NOWOŚCI. Można oglądać codziennie!

Wśród propozycji Netfliksa na pierwszą połowę grudnia znajdziemy kilka szczególnie interesujących filmów, które warto mieć na radarze. Jest tu poruszająca, ciepła opowieść o kulisach narodzin jednej z najbardziej ukochanych postaci literatury dziecięcej, w której Domhnall Gleeson i Margot Robbie tworzą duet pełen subtelności i klasy. Obok niej pojawia się widowiskowa produkcja science-fiction z Bradem Pittem, łącząca kosmiczny rozmach z bardzo osobistą historią o samotności i poszukiwaniu sensu. Nie zabraknie też mocnego dramatu psychologicznego, w którym Jude Law i Carrie Coon prezentują intensywny, wręcz hipnotyczny portret rodziny uwikłanej w ambicje i sekrety. Dla fanów lżejszych, romantycznych historii znajdzie się film o kobiecie, która próbuje odpocząć od związków z Shailene Woodley,Jamiem Dornanem i Sebastianem Stanem w głównych rolach. Całość dopełnia epickie kino akcji od Guya Ritchiego o wojnie w Afganistanie z uwielbianym Jakiem Gyllenhaalem. Oto cała rozpiska premier.

„Małe miłości”



Teresa zmienia plany wakacyjne, by pomóc matce, która miała drobny wypadek. Ich wymuszona wspólna codzienność przynosi momenty pełne odkryć.

Premiera: 1 grudnia



„Uwolnić kury”



Nieudana akcja ratowania kur prowadzi aktywistów w niebezpieczną dzicz, gdzie odkrywają nowe spojrzenie na świat.

Premiera: 1 grudnia



„Kundel”



Nieudokumentowany migrant z Tajlandii mierzy się z niesprawiedliwościami, pracując jako opiekun w górskich rejonach Tajwanu.

Premiera: 3 grudnia



„Tylko na Ziemi”



Podróż w jedno z najbardziej zagrożonych pożarami miejsc Europy, gdzie ludzie i zwierzęta walczą w rekordowo suchym lecie.

Premiera: 4 grudnia



„Żegnaj Christopher Robin”



Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku.

Premiera: 4 grudnia



„Pod szarym niebem”



Para dziennikarzy walczy o to, by pozostać wiernymi sobie i sobie nawzajem, mimo represji duszących Białoruś po protestach w 2020 roku.

Premiera: 4 grudnia



„Ad Astra”



Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.

Premiera: 4 grudnia



„Gaucho Gaucho”



Opowieść o społeczności argentyńskich kowbojów i kowbojek, znanych jako gauchos, żyjących poza granicami współczesnego świata.

Premiera: 4 grudnia



„Coś się kończy, coś zaczyna”



Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.

Premiera: 4 grudnia



„Gniazdo”



Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról.

Premiera: 4 grudnia



„Grand Maison Paris”



Słynny japoński szef Obana otwiera restaurację w Paryżu, gdzie mierzy się z presją i wyzwaniami w świecie kulinarnych mistrzów.

Premiera: 5 grudnia



„Until Dawn”



Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.

Premiera: 5 grudnia



„Rodzina McMullen”



Nowe pokolenie, nowa miłość, ci sami McMullenowie. Edward Burns powraca w sequelu, gdzie rodzina mierzy się z miłosnymi dylematami.

Premiera: 5 grudnia



„Pierwsza krowa”



Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.

Premiera: 5 grudnia



„Klub nocny: Jak się bawi Turcja”, 3. sezon



Choć kluby nocne stanowią 80% rozrywki Ankary, wciąż są stygmatyzowane. Serial odkrywa ich kulturę, od neonów po wysokie rachunki.

Premiera: 5 grudnia



„Przepiękne!”



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.

Premiera: 6 grudnia



„Hamlet”



Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.

Premiera: 6 grudnia



„W dzikim galopie”



Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.

Premiera: 6 grudnia



„Przymierze”



Po zasadzce afgański tłumacz Ahmed podejmuje heroiczny wysiłek, by ocalić życie amerykańskiego sierżanta Johna Kinleya.

Premiera: 7 grudnia



„Śniadanie na Plutonie”



Jako dziecko Patrick został porzucony na stopniach plebanii w ich małym irlandzkim miasteczku. Dorastający w domu zastępczym, transpłciowy nastolatek, zmienia imię i wyrusza do Londynu w nadziei na odnalezienie matki.

Premiera: 10 grudnia



„Bękart”



W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla.

Premiera: 11 grudnia



„Happyend”



W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru.

Premiera: 11 grudnia



„Cienka czerwona linia”



Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal.

Premiera: 11 grudnia



„Assassin's Creed”



Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.

Premiera: 12 grudnia



„Nauczyciel, który obiecał nam morze”



Historia młodego, charyzmatycznego nauczyciela, którego postępowe poglądy odmieniają życie grupy uczniów w przededniu hiszpańskiej wojny domowej.

Premiera: 12 grudnia



„Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna”



W Wigilię Private wymyka się z zoo na zakupy, ale trafia w łapy złej Nany i jej psa. Skipper, Kowalski i Rico ruszają na brawurową misję ratunkową!

Premiera: 13 grudnia



„Kung Fu Panda: Święta, święta i Po”



Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie?

Premiera: 13 grudnia



„Słone lato”



Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.

Premiera: 13 grudnia



„Sprzedawcy 2”



Dante wciąż pracuje w sklepie w New Jersey, a Randall w wypożyczalni wideo. Wszystko zmienia się, gdy Dante ogłasza, że chce wyjechać.

Premiera: 14 grudnia



„Sprzedawcy 3”



Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło.

Premiera: 14 grudniaCzytaj też:

