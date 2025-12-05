Nowy sezon „Euforii” zaskoczy widzów. Producent odkrywa karty

„Euforia” to jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Produkcja HBO Max pokazuje trudny świat nastolatków, pełen toksycznych relacji i poszukiwania własnej tożsamości. W serialu poruszonych jest wiele trudnych tematów – od walki z uzależnieniem od narkotyków przez problemy ze zdrowiem psychicznym, przemoc fizyczną i psychiczną aż po wpływ mediów społecznościowych na młode pokolenie.

„Euforia” HBO Max. Kiedy premiera trzeciego sezonu?

Produkcja stała się prawdziwym hitem na całym świecie. Każdy odcinek pierwszego sezonu przyciągnął średnio 5,6 mln widzów. W związku z tym zdecydowano się nakręcić drugi oraz trzeci sezon „Euforii”. Platforma zdradziła, że nowe odcinki będzie można oglądać od kwietnia 2026 roku.

„Euforia” wraca. O czym będzie trzeci sezon?

W trzecim sezonie producenci „Euforii” przeniosą akcję do Meksyku. To właśnie tam trafia Rue (Zendaya). Główna bohaterka popadła w ogromne długi u Laurie, dilerki narkotyków (Martha Kelly) i na wszelkie możliwe sposoby usiłuje sposobów ich spłacenia.

Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) po wielu trudnych przejściach pozostali w związku. Co więcej, w nowym sezonie para ma się ze sobą pobrać. Twórcy serialu obiecują, że będzie to niezapomniana noc. Jules (Hunter Schafer) została studentką na akademii sztuk pięknych, jednak wizja kariery malarki wzbudza u niej ogromne lęki. Z kolei Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) została asystentką showrunnerki, w którą wcieli się Sharon Stone.

Sam Levinson, główny twórca hitu HBO Max zapewniał, że trzeci sezon przyniesie ogromne niespodzianki i będzie najlepszy ze wszystkich. Jedną z nich jest dołączenie do obsady gwiazdy hiszpańskiej sceny pop – Rosalii.

Producent podkreślał, że nie musiał zachęcać nikogo z aktorów do powrotu na plan, ponieważ każdy z nich był zainteresowany pojawieniem się w nowych odcinkach.

