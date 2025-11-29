Telewizja uderza serią mrocznych premier. Kiedy i gdzie oglądać?

Szykuje się zestaw trzech produkcji, które w ostatnich miesiącach zebrały świetne recenzje i przyciągnęły widzów spragnionych mocnych historii. Wśród nich drugi sezon nagradzanej produkcji „Kin” oraz kryminalne nowości.

Rodzinny interes pod presją. „Kin” wraca z drugim sezonem

Nagradzany w plebiscycie IFTA serial „Kin” wynosi widzów do samego centrum dublińskiego podziemia. Po śmierci Eamona Cunninghama, największego przeciwnika klanu Kinsellów, nielegalny biznes rośnie w siłę dzięki narkotykom, które przejęli po wrogu. Towarzyszy temu jednak śmiertelne ryzyko. Potężny turecki kartel, któremu Cunningham był winien ogromny dług, zgłasza się po swoje. Żąda zwrotu pieniędzy, a przede wszystkim głowy Michaela, granego przez Charliego Coxa.

Sytuację komplikuje powrót Brena Kinselli. Po latach spędzonych w więzieniu dawny lider rodziny chce przejąć kontrolę nad gangiem, podważa decyzje współpracowników i manipuluje najbliższymi. Kiedy jego mroczne sekrety zaczynają wypływać na powierzchnię, napięcie wewnątrz rodziny osiąga punkt krytyczny. Pytanie, czy konflikt między Kinsellami nie okaże się groźniejszy niż otwarta wojna z kartelem.

„Kin” to opowieść o lojalności, przemocy i więzach krwi, a drugi sezon podbija stawkę, dostarczając jeszcze bardziej intensywnych emocji i nieustannej akcji. Na ekranie pojawiają się m.in. Charlie Cox, Aidan Gillen, Clare Dunne, Maria Doyle Kennedy, Sam Keeley, Francis Magee oraz Emmett J. Scanlan.

Za scenariusz odpowiadają Ciarán Donnelly i Peter McKenna. Reżyserię drugiego sezonu powierzono Felixowi Thompsonowi, Kate Dolan, a także duetowi Joe Lawlor i Christine Molloy. Produkcja zdobyła tytuł najlepszego dramatu telewizyjnego IFTA zarówno w 2022, jak i 2024 roku, a twórcy i aktorzy zgarnęli dodatkowe wyróżnienia – od nagród za scenariusz i reżyserię, po statuetki dla Clare Dunne, Marii Doyle Kennedy, Sama Keeleya i Ciarána Hindsa.

Całość pierwszego i drugiego sezonu „Kin” można już oglądać na Viaplay Filmy i Seriale.

Kiedy każdy ma motyw. „Kto zabił Otto Muellera?”

W grudniu na Viaplay pojawi się kolejny mocny tytuł – ośmioodcinkowy kryminał „Kto zabił Otto Muellera?”. To seria, która rozpoczyna się od śmierci słynnego przedsiębiorcy i byłego radzieckiego mistrza zapasów. Otto Müller ginie w swoje 65. urodziny w rezydencji pełnej blasku i… podejrzanych. Policja szybko zauważa, że niemal każdy z domowników mógł chcieć jego śmierci.

Serial odsłania kulisy śledztwa, w którym każdy odcinek koncentruje się na innym podejrzanym. Widzowie poznają ich motywacje, wersje wydarzeń i rodzinne tajemnice, które dotąd skrzętnie ukrywano. Im głębiej detektywi wchodzą w tę historię, tym więcej pojawia się kłamstw, sprzeczności i ukrytych powiązań. A najważniejsze pytanie pozostaje zawieszone w powietrzu do samego końca.

Pierwsze dwa odcinki produkcji zadebiutują 1 grudnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień, po dwa w każdy poniedziałek.

Broń i torba pieniędzy. „W trybach zbrodni”

„W trybach zbrodni” to trzymająca w napięciu opowieść o zwykłym mężczyźnie, który z dnia na dzień staje się głównym podejrzanym w sprawie, o której nic nie wie. Olle Hulten budzi się na promie płynącym z norweskiego Sandefjord do szwedzkiego Strömstad. Nie pamięta, jak się tam znalazł. Gdy otwiera samochód, odkrywa w nim pistolet, worek pieniędzy, maskę i ubranie poplamione krwią. Nigdy nie miał do czynienia z prawem, a teraz nagle musi uciekać przed policją.

Z każdą kolejną godziną staje się jasne, że ktoś go wplątał w misternie zaplanowaną intrygę. Im bardziej Olle próbuje zrozumieć, co się wydarzyło, tym boleśniej odkrywa, że sprawca doskonale zna każdy szczegół jego życia. Z czasem walka o prawdę staje się walką o przetrwanie – jego i jego rodziny.

Widzowie mogą już obejrzeć dwa sezony serialu na kanale Viaplay Filmy i Seriale, który jest dostępny w formie dodatkowej subskrypcji w serwisach Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

