Potężne nowości od dziś na Netflix! 8 perełek już do obejrzenia

Sierpień na Netfliksie zaczyna się z przytupem, a pierwszy piątek miesiąca przynosi prawdziwy wysyp nowości. Już dziś w bibliotece serwisu czeka na was osiem wyjątkowych tytułów – dwa z nich to świeżutkie oryginalne produkcje platformy, które z pewnością wzbudzą emocje wśród fanów randkowych reality shows i romantycznych historii z akademickim twistem. Pozostałe to sprawdzone filmowe hity, w tym kultowe kino akcji, wzruszające coming-of-age, klasyczne komedie z pazurem oraz produkcje z gwiazdorską obsadą, które nigdy się nie starzeją. Zebraliśmy dla was najciekawsze piątkowe propozycje – idealne na wieczorny seans, maraton ze znajomymi albo sentymentalny powrót do ulubionych historii sprzed lat.

Piątkowy zastrzyk hitów. Co nowego od 1 sierpnia na Netflix?

„Doskonale dopasowani”, 3. sezon



Serial, w którym słynni single z programów reality TV Netlfix („Miłość jest ślepa”, „Ultimatum”, „Too Hot To Handle”, „Kret” i nie tylko) spotykają się w tropikalnym raju w poszukiwaniu miłości. Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłani ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi. Czy uda im się stworzyć lepiej dopasowane pary, czy też będą jedynie siać zamęt? W tej ekstrawaganckiej grze randkowo-strategicznej prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna z par uzyska tytuł doskonale dopasowanej.



„Miłość w Oksfordzie”



Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.



„Trener”



Film przedstawia autentyczną historię drużyny koszykarskiej ze szkoły średniej w Richmond. Ukazuje codzienne zmagania młodych zawodników, wynikające z trudnego otoczenia, w jakim dorastają. W 1999 roku drużynę przejmuje nowy trener – Ken Carter. Dzięki niemu zaczynają odnosić sukcesy na boisku, lecz Carter nie ogranicza się tylko do sportu – kładzie duży nacisk na naukę i rozwój osobisty swoich podopiecznych. Jego podejście wychowawcze spotyka się jednak z niezrozumieniem i sprzeciwem ze strony szkoły, rodziców, mediów, a nawet samych zawodników. Mimo braku wsparcia, Carter nie rezygnuje, wierząc, że jego podopieczni mają szansę na lepszą przyszłość – ukończenie szkoły i dostanie się na studia.



„Moja dziewczyna 2”



Jest rok 1974. Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) ma teraz 13 lat i mieszka ze swym ojcem (Dan Aykroyd) i ciężarną macochą (Jamie Lee Curtis) w prowincjonalnej Pensylwanii. Gdy jeden z nauczycieli każe jej opisać życie i dokonania kogoś, kogo nigdy nie znała, Vada postanawia napisać wypracowanie o zmarłej matce. Aby zebrać materiały, wyjeżdża do Los Angeles, gdzie zatrzymuje się u swego wujka Phila (Richard Masur), jego sympatycznej narzeczonej (Christine Ebersole) i jej nad wiek rozwiniętego syna Nicka (Austin O'Brien). Z pomocą Nicka Vada szuka śladów zmarłej matki i poznając smak pierwszej miłości, odkrywa swoje korzenie i miejsce w świecie.



„Turysta”



Frank (Johnny Depp), Amerykanin o niezbyt ujmujących manierach, wybiera się na wakacje do Wenecji. Na miejscu zaczepia go Elise (Angelina Jolie), przepiękna kobieta skrywająca niecodzienny sekret. Wkrótce, za sprawą pościgów Interpolu, włoskiej policji oraz rosyjskiego zabójcy ich romantyczne gierki przemieniają się w skomplikowaną sieć oszustw.



„Przekładaniec”



Mr. X (Daniel Craig), znany w przestępczym światku gangster handlujący narkotykami, postanawia wycofać się z interesu, aby móc nareszcie korzystać z życia. Jego szef (Kenneth Cranham) zgadza się na to pod warunkiem, że X wykona dla niego jeszcze jedno zadanie. Jest nim odnalezienie córki pewnego milionera (Michael Gambon), starego przyjaciela bossa, i sfinalizowanie wielkiej transakcji. Sprawy szybko komplikują się na tyle, że X musi wprowadzić w życie własny plan.



„Rodzina Addamsów”



Najwyższy czas, aby poznać rodzinę! Nieco przerażający, całkiem weseli i zupełnie nieobliczalni - rodzina Addamsów w komplecie! Niecodzienny klan Addamsów to romantyczny łobuz Gomez (Raúl Juliá), powabna kobieta wamp, Morticia (Anjelica Huston) i Pugsley (Jimmy Workman). Z pomocną "dłonią" i służącym przypominającym Frankensteina rodzinka musi obronić się przed fałszywym bratem Gomeza (Christopher Lloyd), który ma ochotę przejąć rodzinny majątek.



„Rodzina Addamsów 2”



Kolejne spotkanie z niesamowitą rodziną Addamsów. Tym razem bohaterem filmu jest wujek Fester, który spotyka, jak mu się wydaje, miłość życia. Szybko jednak, dzięki sprytowi bratanków, wydaje się, że jego miłość - niania Debbie Jelinsky ma wobec Festera nie tylko miłosne plany, a żaden z nich bynajmniej nie zakłada długowieczności Festera.

