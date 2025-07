Podobała ci się „Dzikość”? Lista seriali podobnych do nowego hitu Netfliksa

„Dzikość” to nowy 6-odcinkowy thriller od Netfliksa, który bije teraz na platformie rekordy – w Polsce od czasu premiery zajmuje pierwsze miejsce w TOP 10 seriali w serwisie. Opowiada o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości. Jeśli i tobie spodobał się ten trzymający w napięciu thriller, oto kilka podobnych seriali, które warto obejrzeć.

Jeśli wciągnęła cię „Dzikość” na Netfliksie, te thrillery też cię nie zawiodą

„Szepty mroku”

Akcja serii rozgrywa się w 1971 roku na odległych terenach należących do plemienia Navajo w pobliżu Monument Valley. Główną postacią jest porucznik Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) z policji plemiennej, który staje do walki z serią pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Zbliżając się do prawdy, odkrywa tajemnice ze swojej przeszłości. W tej podróży towarzyszy mu jego nowy zastępca, Jim Chee (Kiowa Gordon), który także ma do wyrównania stare rachunki z młodości spędzonej w rezerwacie. Mężczyźni wspólnie walczą z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami na drodze do zbawienia.

„Tajemnice Laketop”

12-letnia Tui wychodzi ze szkolnego autobusu i udaje się nad jezioro Laketop. Z obojętną miną wchodzi po szyję do lodowato zimnej wody. Kiedy zostaje wyłowiona z jeziora okazuje się, że jest w piątym miesiącu ciąży. Nie chce zdradzić kto jest ojcem dziecka. Kilka dni później dziewczynka znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Zagadkową sprawą zajmuje się Robin Griffin – zdecydowana, choć niedoświadczona agentka śledcza. Z czasem poszukiwanie Tui staje się jej obsesją, choć jednocześnie musi zmagać się z demonami własnej przeszłości. Piękne krajobrazy Nowej Zelandii okazują się nie do końca być rajem na ziemi – okolice Laketop zamieszkują ludzie budzący niepokój i kryjący mroczne, wręcz szokujące tajemnice.

„Ukochane dziecko”

Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah. „Dear Child” zaczyna się od tego, na czym tradycyjne thrillery zwykle się kończą – wybawienia. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się dopiero wraz z przybyciem rodziców Leny do szpitala tej samej nocy. Przez prawie 13 lat rozpaczliwie poszukiwali oni swojej zaginionej córki.

„Detektyw”

W 1995 roku Marty Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (zdobywca Oscara Matthew McConaughey), detektywi i partnerzy Wydziału Śledczego w Luizjanie, zostają przypisani do prowadzenia śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa. Sprawa jest wielowątkowa, dotyczy lokalnych kościołów, polityki, zahacza o inne zbrodnie... Na wszystko cieniem kładą się konflikty i poplątane losy obu policjantów, których życie prywatne jest równie skomplikowane i tragiczne jak praca. W 2012 roku podobny przypadek doprowadza dwóch nowych detektywów do zabójstwa z 1995 roku. Marty i Rust opowiadają ze swojej perspektywy historię prowadzonego przez nich dochodzenia, ich życia i tego, jaki wpływ mieli na siebie nawzajem jako detektywi, przyjaciele i mężczyźni.

„Mare z Easttown”

Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

„Burmistrz Kingstown”

Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.

„Deadwind”

Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.

„Peryferia”

Ranczer walczący o swoją ziemię i rodzinę odkrywa niezgłębioną tajemnicę na skraju pustkowia Wyoming.

„W pułapce”

Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.

„Zielona granica”

Głęboko w amazońskiej dżungli, na granicy Brazylii i Kolumbii, dochodzi do serii dziwnych zgonów. Sprawę badają młoda detektyw, Helena, oraz jej partner, wywodzący się z miejscowej ludności policjant o imieniu Reynaldo. Gdy okazuje się, że zwłoki pewnej podejrzanie młodej kobiety nie noszą oznak starzenia, staje się jasne, że te morderstwa wcale nie są największą z tajemnic, jakie kryje dżungla. Kolejnymi bohaterami serialu są przedstawiciele lokalnych plemion, Yua i Ushe, zwani „wiecznymi”. Ich wrogiem jest obcokrajowiec Joseph, który uważa, że mieszkańcy dżungli skrywają niezwykłą wiedzę. Losy postaci przecinają się, co prowadzi do do ujawnienia tajemnicy, która może zmienić przyszłość nie tylko ich samych, ale i całej ludzkości.

„Broadchurch”

Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.

„Ostre przedmioty”

Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.

