Najlepsze seriale HBO Max? Fani stworzyli własną listę – zaskoczy cię!

W mediach społecznościowych coraz częściej to nie recenzenci, a sami widzowie wyznaczają trendy i tworzą własne rankingi ulubionych produkcji. Tak właśnie było tym razem. Na jednej z grup serialowych na Facebooku dużą popularność zyskał wątek poświęcony najlepszym serialom oryginalnym wyprodukowanym przez HBO Max. To nie była żadna oficjalna lista ani zestawienie ekspertów – to głosy ludzi, którzy znają te tytuły na wylot, emocjonowali się nimi, binge'owali po nocach i wciąż o nich rozmawiają.

Użytkownicy spontanicznie zaczęli wrzucać swoje ulubione tytuły, a pod nimi posypały się komentarze, polubienia i własne typy. Wkrótce z dyskusji narodziła się lista – subiektywna, ale bardzo ciekawa, bo oddająca to, co rzeczywiście poruszyło widzów. Właśnie dlatego ta lista jest inna niż wszystkie. Nie chodziło tu o oceny krytyków, liczby nagród czy wielkie kampanie promocyjne. Chodziło o to, co naprawdę zostało z widzami na dłużej – co zapadło w pamięć, wzruszyło, rozbawiło albo totalnie wciągnęło.

Zobacz, które seriale HBO Max – zdaniem internautów – zasługują na miano najlepszych w historii platformy. Może coś z tej listy jeszcze przed tobą? Sprawdź!

Najlepsze seriale HBO Max według widzów

„Westworld”



Westworld to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje. Twórcą parku Westworld jest genialny naukowiec Robert Ford (Anthony Hopkins) snujący ambitne wizje przyszłości. Jego pomocnikiem jest Bernard Lowe (Jeffrey Wright). W parku goście mogą spotkać tajemniczego Mężczyznę w czerni (Ed Harris) będącego uosobieniem zła, oraz Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) - piękną i dobrą córkę farmera z prowincji. Do miasteczka, w pobliżu którego mieszka Dolores, przybywa niezwykle przystojny, sprawnie posługujący się bronią Teddy Flood (James Marsden).



„Euforia”



Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.



„Biały lotos”



Grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Kraina Lovecrafta”



Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który dołącza do swojej przyjaciółki Letitii (Jurnee Smollett-Bell) oraz wuja George'a (Courtney B. Vance) i razem z nimi wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Tak zaczyna się walka o przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki oraz przerażających potworów rodem z powieści Lovecrafta.



„Rzym”



Rok 52 przed Chrystusem. 400 lat po założeniu republiki Rzym stał się najbogatszym miastem świata, wielką metropolią z ponad milionem mieszkańców, stolicą rozległego imperium. Republika została zbudowana na zasadach podziału siły i ostrej rywalizacji, w której nigdy jeden człowiek nie sprawował władzy absolutnej. Jednak teraz te zasady legły w gruzach, zniszczone przez korupcję i brak moralności. Po ośmiu latach wojny żołnierze Lucjusz Vorenus i Tytus Pullo przyczyniają się nieświadomie do odbudowy starożytnego Rzymu.



„Czysta krew”



W Bon Temps w Luizjanie wampiry wyszły z trumien i zamieszkały z ludźmi. Żywiąc się syntetyczną krwią, nie potrzebują już ludzkiej, aby przeżyć. Tak przynajmniej się wydaje; Plejada barwnych osobowości to bohaterowie tej magnetyzującej serii, gdzie w główne role słodkiej kelnerki Sookie Stackhouse, która czyta w myśli innych oraz 173-letniego wampira Billa Copmtona wcielili się zdobywczyni Nagrody Akademii Anna Paquin oraz Stephen Moyer.



„Czarnobyl”



Porywający mini serial HBO opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek - potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach...



„Więzienie Oz”



OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup - Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi - chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Sześć stóp pod ziemią”



Dom pogrzebowy Fisher & Diaz to miejsce wielu nietypowych wydarzeń, a jego pracownicy Nate (Peter KrausePeter Krause), Ruth (Frances Conroy), David (Michael C. Hall) i Claire (Lauren Ambrose) to świadkowie niezwykłych ludzkich zachowań. Niekonwencjonalna śmierć i dziwaczne zbiegi okoliczności dawno temu przestały robić na nich wrażenie. Co innego życie prywatne - tam, każde z nich próbuje odnaleźć sens...



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Zakazane imperium”



USA lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku. Enoch "Nucky" Thompson (Steve Buscemi) jest prominentnym politykiem, który sprawuje kontrolę nad Atlantic City w czasach prohibicji. Utrzymuje on intensywne kontakty z całą śmietanką miasta. Nie tylko z funkcjonariuszami organów państwowych, ale też z półświatkiem. Nie ma nikogo, kogo by nie znał. Te stosunki pozwalają mu beztrosko żyć i nie zadręczać się problemami codzienności. Co prawda policjanci i agenci służb specjalnych uważnie przyglądają się procederowi nielegalnego rozlewania alkoholu i handlowi nim w okolicy, niewielu jednak zastanawia się nad tym, skąd ten z pozoru uczciwy polityk czerpie pieniądze na wystawne, pełne przepychu życie, które prowadzi.



„Prawi Gemstonowie”



Drugie już pokolenie Gemstonów, rodziny o wielkich tradycjach telekaznodziejskich, to żywy dowód na to, że kult religijny bywa źródłem zysku w wielu postaciach, wliczając w to własny megakościoł. Najstarszy spośród trojga dorosłego rodzeństwa – Jesse Gemstone (Danny McBride) stara się iść w ślady ojca i, wraz z bratem, kontynuować jego dzieło. Okazuje się jednak, że grzechy jego przeszłości stanowią zagrożenie dla całej rodzinny.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Gra o tron”



Produkcja HBO, oparta na bestsellerowej sadze fantasy pt.: „Pieśń Lodu i Ognia” autorstwa George'a R.R. Martina. Historia osadzona w krainie, gdzie lato może trwać dziesięciolecia, a zima panować dłużej niż ludzkie życie. Od pełnego intryg południa, poprzez dzikie wschodnie lądy, aż po mroźną północ i starożytny Mur, który chroni królestwo przed siłami ciemności, mocarne rody Siedmiu Królestw toczą ze sobą zaciętą walkę o Żelazny Tron. To opowieść o obłudzie i zdradzie, szlachetności i honorze, podboju i triumfie.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry. Czytaj też:

