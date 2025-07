Powraca globalny hit. Duża platforma oficjalnie potwierdza!

Po swojej globalnej premierze w Apple TV+ serial „Ted Lasso” pobił rekordy i szybko zdobył uznanie, a pierwszy sezon stał się najczęściej nominowanym do Emmy serialem komediowym. Dwa lata z rzędu zdobył nagrodę Emmy dla Najlepszego Serialu Komediowego za dwa pierwsze sezony.

Teraz platforma Apple TV+ ogłosiła oficjalnie, że rozpoczęła się produkcja długo wyczekiwanego czwartego sezonu serialu „Ted Lasso” i ujawniła powracających oraz nowych członków obsady, którzy pojawią się w kolejnej odsłonie wielokrotnie nagradzanego komediowego hitu. Od AFC Richmond po Kansas City – zdjęcia rozpoczęły się we wtorek 22 lipca w Kansas City, rodzinnym mieście Sudeikisa, a kolejne ujęcia będą kręcone w Londynie.

Co wiemy o 4. sezonie „Teda Lasso”?

Jako znani i lubiani członkowie AFC Richmond, oprócz Sudeikisa, do swoich ról powrócą zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączają także nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely, który wcieli się w rolę syna Teda, Henry'ego.

Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

W czwartym sezonie „Ted Lasso” do zespołu dołącza zdobywca nagrody Emmy, Jack Burditt („Nobody Wants This”, „Modern Family”, „30 Rock”) jako producent wykonawczy. Sudeikis występuje i pełni rolę producenta wykonawczego obok Brendana Hunta, Joe Kelly'ego, Jane Becker, Jamie'ego Lee i Billa Wrubela. Brett Goldstein jest scenarzystą i producentem wykonawczym, wspólnie z Leanne Bowen. Sara Walker i Phoebe Walsh będą pełnić funkcje scenarzystek i producentek, a Sasha Garron współproducentki.

