TVP odpala nowy serial z kultowego uniwersum. Polacy kochają je od lat

Telewizja publiczna sięga po sprawdzoną markę, która od lat przyciąga widzów ciepłym humorem i niepodrabialnym, podlaskim klimatem.

Powrót do Królowego Mostu

Już w grudniu TVP pokaże serial komediowy „U Pana Boga w Królowym Moście” – telewizyjną wersję filmu o tym samym tytule w reżyserii Jacka Bromskiego. Produkcja, która kilka miesięcy temu pojawiła się w serwisie TVP VOD, została rozwinięta do dwunastu odcinków i przenosi fanów prosto w znane, filmowe uniwersum.

Twórcy obiecują fabułę osadzoną w charakterystycznym rytmie prowincji. „Kontynuacja kultowej serii, która przenosi nas ponownie do Królowego Mostu – prowincji, gdzie czas płynie wolniej, a absurdy życia codziennego mają swój urok. Gdy studentka archeologii odkrywa w kościelnych podziemiach dokument nadający miasteczku status suwerennego księstwa, rozpętuje się lokalna rewolucja. Mieszkańcy, zaskoczeni nową ‘państwowością’, wikłają się w polityczne intrygi, medialny szum i własne ambicje, próbując pogodzić wielką historię z małomiasteczkowym spokojem – oczywiście nie bez śmiechu i zamieszania” – zapowiada opis serialu.

„U Pana Boga w Królowym Moście”

W serialu występują Aleksandra Grabowska, Andrzej Zaborski, Emilian Kamiński, Karol Dziuba, Krzysztof Dzierma, Mikołaj Grabowski, Ryszard Doliński oraz Wojciech Solarz. Scenariusz napisali Jacek Bromski i Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Produkcję zrealizowała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z Telewizją Polską.

Serial rozwija historię znaną z czwartej części cyklu filmowego. Film „U Pana Boga w Królowym Moście” miał premierę kinową w październiku 2024 roku i dołączył do serii, którą tworzą wcześniejsze tytuły: „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”.

Emisja w prime time

Telewizja Polska zaplanowała start emisji na ostatni weekend grudnia. Pierwsze dwa odcinki zostaną wyemitowane w sobotę i niedzielę, 27 i 28 grudnia, o godz. 20.25 w TVP1. Od stycznia produkcja trafi do stałego, niedzielnego pasma – również o godz. 20.25.

Odcinki od września pojawiały się stopniowo w bibliotece TVP VOD, dzięki czemu część widzów miała okazję obejrzeć je przed telewizyjną premierą.

