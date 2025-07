Nowy kryminał z gwiazdą „Kompanii braci”. Pamiętacie go?

„Cannes Confidential” to europejski serial kryminalny prezentujący historię policjantki, która nie cofa się przed niczym, kiedy w grę wchodzi los najbliższych. Mimo trudnego tematu powiązanego z przestępczością historia jest opowiedziana w niezwykle lekki i przystępny sposób.

Nowy kryminał z gwiazdą „Kompanii braci”. W tle wielka intryga

Camille od zawsze podziwiała swojego tatę, dlatego postanowiła pójść w jego ślady i wstąpić w szeregi policji. Odziedziczyła po nim nie tylko zapał do rozwiązywania kryminalnych zagadek, ale przede wszystkim twardy charakter. Kiedy mężczyzna zostaje uwikłany w głośną aferę korupcyjną, a całe miasto się od niego odwraca – kobieta postanawia za wszelką cenę udowodnić jego niewinność. Musi tylko... znaleźć na to sposób. W międzyczasie poznaje eleganckiego, choć podejrzanego mężczyznę, którego coraz częściej niespodziewanie spotyka. Okazuje się, że Harry ma znajomości, mogące pomóc jej w uniewinnieniu byłego komendanta. Nie podoba się to policyjnej partnerce Camille – Léi, która ma złe przeczucia. Jednak zagraniczny przybysz zdaje się ostatnią osobą w mieście, która wierzy, że niewinność jej ojca da się jeszcze udowodnić.

Harry ma swoje za uszami, a w Cannes pojawia się przede wszystkim z osobistych powódek. Gdy Camille odkrywa jego tajemnicę, oportunistyczne podejście każe mu zgodzić się na pewien układ. Pomoże jej pozyskać ważne informacje w zamian za zachowanie dyskrecji. Wszystko wskazuje jednak na to, że współpraca z Camille całkiem mu się spodobała, dlatego chętnie wspiera ją również w rozwiązywaniu innych zagadek kryminalnych. Choć duet ambitnej i nieustępliwej strażniczki prawa z charyzmatycznym, międzynarodowym oszustem budzi mieszane odczucia otoczenia, ich umiejętności świetnie się uzupełniają – dzięki czemu niejednokrotnie wychodzą cało z opałów.

W głównych rolach zobaczymy Jamiego Bambera („Kompania braci", „Battlestar Galactica"), Lucie Lucas („Porto", „Mała kobietka") oraz francuską piosenkarkę Tamarę Marthe, znaną pod pseudonimem artystycznym Shy'm. Reżyserią zajęła się Camille Delamarre („Kierunek: Noc", „Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych"), a scenariusz stworzył Chris Murray („Lekarze", „The Bill"). Za produkcję odpowiadają Patrick Nebout („The Head"), Henrik Jansson-Schweizer („Krew nie woda"), Catherine Mackin („Harry Wild"), Bea Tammer oraz Daniel J. Cottin.

Pierwsze dwa odcinki serialu „Cannes Confidential” pojawią się na kanale Viaplay Filmy i Seriale 28 lipca, a następne części sześcioodcinkowej serii będą miały premierę w każdy kolejny poniedziałek.

Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny w formie dodatkowej subskrypcji w serwisach Prime Video oraz Megogo.

