Boom na thrillery na Netfliksie! 4 tytuły robią teraz furorę

Thrillery znów rządzą na Netfliksie. Wśród najchętniej oglądanych produkcji królują mroczne historie, w których oczywiście napięcie rośnie z każdą minutą i nic nie jest takim, jak się wydaje. Sprawdź cztery tytuły, które teraz robią furorę i podbijają listy TOP 10.

Niepokój, który uzależnia. Thrillery, które teraz królują na Netfliksie

„W mroku słońca” (thriller)

Młoda matka uciekająca przed przeszłością otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń — staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną.

„Co się stało z Amy Bradley?” (dokument)

23 marca 1998 r. 23-letnia Amy Bradley znika bez śladu ze statku wycieczkowego, na którym spędza wakacje z rodziną. Przeszukanie statku, który tymczasem cumuje w kolejnym porcie, nie przynosi rezultatów. W Curaçao na ląd schodzi 2400 pasażerów — czy jednym z nich mogła być Amy? Czy mogła wypaść za burtę? Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Poszukiwania Amy nabierają tempa, gdy FBI i lokalne władze rozpoczynają śledztwo, w którym każdy może być podejrzany. Trzyczęściowy serial dokumentalny reżyserów i producentów wykonawczych Ariego Marka i Phila Lotta (Ample Entertainment) przygląda się tej nierozwiązanej od dziesięcioleci sprawie. Lata mijają, a kolejne osoby twierdzą, że widziały Amy w różnych zakątkach świata. Czy to naprawdę ona? Czy na statku doszło do tragicznego wypadku — czy raczej do zbrodni? Wszystko jest możliwe. Dla rodziny Amy liczy się jednak tylko jedno — sprowadzić córkę żywą do domu.

„Delirium” (dramat)

Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa.

„Dzikość” (thriller)

Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

Czytaj też:

Netflix pozwany przez byłą pracownicę. W tle dyskryminacja i nękanieCzytaj też:

Pierwsze hity Netfliksa: 10 seriali, od których wszystko się zaczęło