Tydzień mocnych premier na Max. Powrót polskiej perełki i film o wojnie w Ukrainie

Końcówka czerwca na Max przynosi zestaw premier, który z powodzeniem można uznać za jeden z ciekawszych tygodni tego miesiąca. Platforma prezentuje zarówno kontynuacje znanych seriali, jak i nowe, różnorodne tytuły – od dramatów i thrillerów po dokumenty i kino społeczne. Na pierwszy plan wysuwa się powrót „Pozłacanego wieku” – trzeciego sezonu serialu, który z rozmachem opowiada o przemianach społecznych w Ameryce końca XIX wieku. Rywalizacja między rodzącą się nową elitą a tą starą nabiera tempa, a osobiste dramaty bohaterów tylko ją zaostrzają.

Na uwagę zasługuje też druga odsłona uwielbianego polskiego serialu „Pati”, czyli opowieści o kobiecie próbującej ułożyć sobie życie po wyjściu z więzienia. To surowy, emocjonalny serial, który nie ucieka od trudnych tematów i nie oferuje łatwych rozwiązań. Dla widzów szukających czegoś z zupełnie innego rejestru przygotowano m.in. „Drużynę AA” – przewrotną komedię z udziałem uzależnionych bohaterów w bardzo nietypowej misji, oraz „Moc” – dokument Seana Penna, relacjonujący z bliska początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę i reakcję prezydenta Zełenskiego.

W ofercie znajdą się też filmy obyczajowe, historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, jak również seriale z Europy, które eksplorują mniej oczywiste tematy. Pełną listę tytułów, które pojawią się na Max w tym tygodniu, znajdziesz poniżej. Przejrzyj wszystkie tytuły i dodaj do swojej listy „do obejrzenia” te, które najbardziej cię zainteresują. Niektórych naprawdę nie warto przegapić!

Świetne premiery w tym tygodniu na Max. Wśród nich nowy sezon polskiego hitu i dokument Seana Penna o Ukrainie

„Pozłacany wiek”, 3. sezon



Po Wojnie Operowej stara elita została osłabiona, a rodzina Russellów stoi u progu objęcia przywództwa w społeczeństwie. Po drugiej stronie ulicy w domu państwa Brook zapanowuje chaos, gdy Agnes nie będzie chciała zaakceptować nowej pozycji Ady jako pani domu.

Premiera: Poniedziałek 23 czerwca



„Pati”, 2. sezon



Tym razem zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Wszystkie stare noże”



Kiedy CIA odkrywa, że jeden z jej agentów ujawnił informacje, które kosztowały życie 100 osób, Henry Pelham zostaje wyznaczony do odnalezienia kreta.

Premiera: Piątek 27 czerwca



„As Neves”



Podczas imprezy karnawałowej zostaje wyemitowany seks filmik z uczestniczącą w zabawie Paulą. Przytłoczona sytuacją, dziewczyna opuszcza znajomych i znika bez śladu.

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Turn Me On”



W świecie, w którym ludzie biorą pigułkę, by wyzbyć się emocji, młoda para postanawia ominąć dawkę i odkryć na nowo co to znaczy mieć uczucia

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Drużyna AA”



Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę.

Premiera: Piątek 27 czerwca



„World Between Us”



Maria Tomanová wyjechała z czeskiego Mikulova do USA jako au pair, a dziś robi sesje zdjęciowe dla wielu słynnych modowych marek i magazynów. Jak wygląda jej amerykański sen?

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Kneecap”



Historia powstania hip-hopowego tria z Irlandii Północnej. Rapując w swoim ojczystym języku irlandzkim, przewodzą ruchowi na rzecz ocalenia języka ojczystego.

Premiera: Piątek 27 czerwca



„Moc”



Sean Penn i Aaron Kaufman są świadkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań Zełenskiego, ukazując kluczowy moment przywództwa w czasie wojny.

Premiera: Piątek 27 czerwcaCzytaj też:

Perełka z Niemiec podbija Max. Jeden z najwyżej ocenianych seriali w EuropieCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Finał megahitu i polski akcent na zakończenie miesiąca!